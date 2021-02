Brasil pede a anulação do processo contra Lula manobrado por Moro

Brasília, 24 fev (Prensa Latina) A campanha Lula Livre apresentará hoje uma plataforma para exigir que o Supremo Tribunal Federal (STF) anule o processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, engendrado pelo ex-juiz Sérgio Moro.

Segundo o portal de notícias Brasil 247, o ex-ministro da Justiça, em conluio com os promotores da Operação Lavagem de Carros desativada, violou a lei e adotou procedimentos abusivos para processar e prender o fundador do Partido dos Trabalhadores.



Ao entrar no site da campanha, o usuário pode enviar automaticamente um texto para os endereços de e-mail dos ministros do STF.



A mensagem afirma que há provas para alegar conluio entre a acusação e Moro para condenar Lula.



As conversas entre o ex-juiz e os procuradores da Lava Jato, obtidas pela Operação spoofing (usurpação) da Polícia Federal, provam que o ex-líder trabalhista foi condenado por um juiz tendencioso, em um julgamento que desrespeita a presunção de inocência, entre outras coisas.



A campanha insiste que a segunda câmara do Supremo Tribunal de Justiça julgue o caso habeas corpus o quanto antes, e que atenda ao pedido da defesa de Lula e, consequentemente, anule as sentenças proferidas por Moro na investigação processual, bem como os casos conduzidos pelos investigadores de Lava Jato.



O caso é uma afronta à imparcialidade judicial, uma garantia mínima assegurada a todos os réus pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.



Após sete anos desde a criação formal da Lava Jato, já existem provas para julgar que houve cumplicidade entre a acusação e Moro, com o desejo antecipado de condenar Lula, enfatiza o conteúdo.



Consequentemente, acrescenta, impedem o exercício de seus direitos políticos, especialmente o de poder concorrer nas eleições de 2018, o que lança dúvidas sobre a legitimidade dos resultados eleitorais que levaram Jair Bolsonaro ao poder.



De acordo com o documento que será enviado ao STF, a suspeita da parcialidade de Moro deve ser concedida para reconstruir a credibilidade do Judiciário e Lula, assim como qualquer cidadão brasileiro, ter um julgamento justo, imparcial e com as devidas garantias do Estado Democrático de Direito.



