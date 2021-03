Senadores no Brasil pedem ajuda internacional para resolver crise

Brasília, 23 Mar (Prensa Latina) Pelo menos 65 senadores de diferentes tendências políticas assinaram uma carta na qual pedem ajuda à comunidade internacional para combater o Covid-19, que já causou 295.425 mortes no Brasil até o momento.

O portal de notícias O Antagonista assegura que o documento será enviado a vários países e entidades internacionais, como o G20, as Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Congresso dos Estados Unidos e o Parlamento Europeu.



A carta alude à 'sombra sinistra da morte' que paira sobre milhões de brasileiros e como ela ameaça a luta contra o coronavírus SARS-CoV-2, a causa do Covid-19 no planeta.



Segundo um trecho da carta, nesta crise sanitária sem precedentes no mundo, 'as barreiras fronteiriças não podem nos proteger contra a propagação do vírus e o surgimento de possíveis variantes'.



'A única defesa é a cooperação internacional, com a vacinação urgente de nossa população', insiste.



Para os parlamentares, o Brasil tornou-se o epicentro mundial da pandemia e os dados confirmados pela OMS mostram que a média móvel alarmante de 72 mil novos casos e mais de duas mil mortes por dia devido ao patógeno foi ultrapassada.



'O país exige a atenção emergencial do mundo. Nossa taxa de vacinação é insuficiente para conter a propagação da doença. Até agora, menos de cinco em cada 210 milhões de brasileiros foram vacinados', dizem eles.



Enfatizam a dependência de vacinas e ingredientes farmacêuticos ativos importados, que estão chegando a um ritmo lento em comparação com o desafio colocado pela segunda e devastadora onda da pandemia nesta nação.



No conteúdo, os signatários advertem que 'tal situação impõe ao Senado Federal a tarefa de dar a outros países um aviso doloroso: o avanço da pandemia no Brasil representa um risco real para o mundo'.



Argumentam que deixar o povo brasileiro continuar a morrer sem vacinas é uma agressão contra todas as tradições humanas.



'É o oposto da civilização. Ela destrói os princípios da convivência humana. Ela impõe o medo e compromete a tranquilidade e a segurança de todos os países', acrescentaram.



Em seu pedido de ajuda, os congressistas aludem ao fato de que, em todos os momentos dramáticos da história do mundo, o Brasil deu sua contribuição.



Agora, eles enfatizam, 'temos que contar com a comunidade internacional, especialmente com os países que produzem vacinas e possuem reservas estratégicas'.



agp/ocs/bm

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=39611&SEO=senadores-no-brasil-pedem-ajuda-internacional-para-resolver-crise