Governo da República Centro-Africana pede apoio da Rússia e Ruanda

Bangui, 21 dez (Prensa Latina) Rússia e Ruanda acolheram o pedido de apoio do governo da República Centro-Africana (CAR) para garantir a tranquilidade das eleições do dia 27, informou hoje o Itamaraty em nota.

Horas antes, a mesma agência confirmou o pedido 'aos países amigos do Ruanda e da Rússia no âmbito da cooperação bilateral (...) dada a sua determinação em realizar as eleições num clima de calma'.



Notícias da imprensa afirmam que tropas russas e ruandesas já se encontram no território do CAR, enquanto a segunda chancelaria especificou que os militares foram enviados devido a um ataque armado de apoiantes de François Bozizé contra o contingente da ONU estacionado no CAR.



A Comissão Eleitoral Centro-Africana rejeitou a candidatura presidencial de Bozizé, introduzindo um elemento inflamável na preparação da consulta.



jcm / msl / db

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=37062&SEO=governo-da-republica-centro-africana-pede-apoio-da-russia-e-ruanda