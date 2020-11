Não entendo



Sinceramente, para todos, fica difícil entender a causa de todas as vacinas anticovid ainda estarem sob análise, sei lá de quê.



Várias foram testadas, a chinesa, a russa e agora a americana, com sucesso absoluto. Uma vacina com 92% de confiança é eficaz com larga confiabilidade, segundo os mais rigorosos profissionais da medicina. Vista do ponto matemático, dada à pequena, muito pequena certeza biológica, também é confiável. As de confiança no patamar de 95%, garantida para idosos, como Pfizer, são vitoriosas.



Estamos diante fato visto antes, tanto no início do século passado, com a "espanhola", como ficou conhecida, mas não teve origem na Espanha. Doenças, evidentemente, não podem ser politizadas.



Causa estranheza vacinas anticovid eficazes, serem escondidas da grande massa mundial Qual a razão? Ela não existe, o que há, naturalmente é a visão do lucro político da descoberta, e evidente, do laboratório que a produziu.

Enfim, quando poderemos, em massa, tomar qualquer vacina eficaz contra o mal que está assombrando a tudo e a todos? Isto é uma indignidade! Não interessa a procedência, mas a eficácia, e isso as três provaram ter.



Jorge Cortás Sader Filho é escritor

Foto: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/NOVO-NEW-%E6%96%B0.2019-nCoV.jpg