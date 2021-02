Conferência extraordinária de 1962 foi uma vitória contra o oportunismo de direita e o liquidacionismo

Por José Reinaldo Carvalho (*)

Em 18 de fevereiro de 1962, na Conferência Nacional Extraordinária, o Partido Comunista do Brasil rompeu com o oportunismo de direita, consubstanciado na Declaração de Março de 1958 do PCB.

Ingressou numa etapa revolucionária em que valorizou a identidade comunista ao combater o liquidacionismo ideológico e orgânico . Uma opção na qual os comunistas persistiremos, honrando a memória e o esforço dos que reorganizaram o Partido em 1962.

O Partido manterá seu nome e símbolos, chegará ao seu 15º Congresso com novos planos de múltiplas atividades em todos os terrenos, e promoverá a sua construção multidimensional, enfrentará múltiplas batalhas, entre elas a eleitoral.

(*) Membro do Comitê Central e da Comissão Política Nacional do PCdoB

