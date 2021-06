Rospotrebnadzor nomeou as praias seguras de Moscou

É verão de verdade em Moscou. Segundo meteorologistas, nos próximos dias a temperatura do ar ultrapassará os 30 graus. Com tanto calor, os moscovitas lutarão por corpos d'água.

O Rospotrebnadzor já alocou 8 áreas de praia para banho na cidade, que atendem a todas as normas de segurança.

Lago Putyaevsky (PKiO Sokolniki, 4º Luchevoy Prosek);

Lago Beloe (rua Zaozernaya, casas 2-6);

Área de recreação "Meshcherskoye" (rua Voskresenskaya, casas 5-31);

Praia "Serebryany Bor - 2" (Rua Tamanskaya, 44);

Praia "Serebryany Bor - 3" (4ª linha de Khoroshevsky Serebryany Bor, casa 15);

Big City Pond (Zelenogrado, Avenida Central);

Lago Negro (cidade de Zelenogrado, 6º microdistrito);

Lago escola (cidade de Zelenograd, 10º microdistrito).

Sobre o que lembrar enquanto relaxa na água, o site Moscow 24 relata.

Distância, higiene e protetor solar

Dada a difícil situação epidemiológica, os cidadãos devem seguir todas as medidas preventivas, incluindo a distância social. Se não se sentir bem, você precisa ficar em casa.

Não só o COVID-19 pode ser perigoso. Não se esqueça de que, em determinados momentos, o sol também pode ter um efeito negativo na saúde.

"As horas mais perigosas para se bronzear no verão em Moscou são das 12h00 às 15h00. Então o sol está no seu zênite e torna-se

"perigoso" diz a terapeuta da categoria mais alta Lyudmila Lapa.

Mas mesmo durante essas horas, você não deve estar ao sol.

É melhor usar cremes com FPS de pelo menos 30 o tempo todo para proteger a pele de danos.

Você também precisa usar um chapéu.

Para evitar a infecção com todos os tipos de infecções, principalmente E. coli, é recomendável enxaguar após cada banho.

A situação epidemiológica nas praias populares pode mudar, lembra o médico, então é preciso se prevenir para não adoecer.

Pravda.Ru