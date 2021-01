Alerta sobre lenta recuperação pós-pandemia na América Latina

Madri, 19 jan (Prensa Latina) A recuperação econômica da América Latina após o impacto da pandemia Covid-19 será parcial e desigual, publicou hoje o Círculo de Estudos Latino-Americanos em seu site.

O estudo considera que esta é a região emergente mais afetada pela pandemia, tanto em termos sanitários quanto econômicos, de modo que sua recuperação econômica terá essas características, dependendo em grande parte do espaço fiscal dos países para apoiar suas economias.



Tal reflexão parte da seguradora Crédito y Caución em uma análise da situação onde se afirma que os efeitos da Covid-19 são devastadores para a América Latina.



Nesse sentido, argumenta-se que a economia informal e a alta densidade demográfica, somadas à diminuição da demanda por bens e serviços, produziram redução nos preços dos produtos básicos e limitação do acesso a financiamentos, agravando a situação.



A contração para 2020 foi de 7,7%, e a recuperação em 2021 também ficará abaixo dessa média.



A Credito y Caución também alertou sobre a lentidão na distribuição da vacina na região, para que seus efeitos na economia se manifestem, em primeiro lugar, pela melhoria do ambiente externo.



O restabelecimento da economia latino-americana e caribenha será mais forte nos países que dispõem de amplo espaço fiscal para apoiar suas economias, como Chile e Peru, e nos que possuem maior capacidade institucional para realizar uma distribuição efetiva de vacinas.



Pelo contrário, observou ele, ficará para trás em países que dependem do turismo, como as pequenas economias insulares do Caribe, que experimentaram as contrações econômicas mais pronunciadas na região.



Ele também destacou, como uma boa notícia, que a recuperação dos preços das commodities se manterá em níveis semelhantes aos anteriores à pandemia, embora considere sua evolução futura menos favorável.



Por sua vez, o vice-presidente do Conhecimento do Banco de Desenvolvimento da América Latina, Pablo Sanguinetti, também concordou que a ressurreição após a pandemia será lenta, processo em que o crescimento do PIB poderá ser diminuído com menos investimento privado, deterioração do capital humano e do aumento das taxas de informalidade.



jha/crc/kl/cvl

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=37787&SEO=alerta-sobre-lenta-recuperacao-pos-pandemia-na-america-latina