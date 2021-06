Em Primorye, uma verdadeira crise municipal eclodiu em um dos assentamentos urbanos. Os deputados do comitê municipal do assentamento urbano eslavo da região de Khazan se rebelaram. Eles anunciaram sua renúncia e escreveram uma carta ao presidente da Rússia.

Deputados renunciam

Em reunião realizada em 18 de junho, 11 dos 15 deputados votaram a favor da decisão de extinção de seus poderes. Eles explicaram esta decisão por pressão das autoridades distritais e regionais.

"Após a visita do governador Oleg Kozhemyako a Slavyanka em 8 de junho, uma pressão massiva foi lançada sobre os deputados para cancelar as decisões anteriormente adotadas que estavam dentro de seus poderes", disse a página oficial do comitê municipal no Instagram.

A carta ao presidente da Rússia dizia que "os empresários foram ameaçados de problemas com os negócios e os funcionários públicos receberam a promessa de problemas no trabalho". "O chefe do distrito, Ivan Stepanov, esteve presente em todas as reuniões de autoridades regionais", diz o apelo.

É importante notar que dentro de uma semana após a visita do governador, Slavyanka foi visitado pelo vice-governador de Política Interna Anton Voloshka, seu vice Danil Goncharuk e chefe do Departamento de Política Interna Zakhar Ovchinnikov. E não quer dizer que isso seja comum para um assentamento de tipo urbano onde moram menos de 12 mil pessoas ...

Pravda.Ru