Milhares de mulheres protestam contra a violência sexual na Austrália

Canberra, 15 mar (Prensa Latina) Milhares de pessoas se reuniram hoje aqui para protestar contra a violência sexual no Parlamento da Austrália, após o surgimento de vários relatos de ataques a mulheres parlamentares e trabalhadoras do corpo legislativo.

Entre as manifestantes, algumas usavam máscaras pretas com as palavras: 'Basta'.



Outras carregavam faixas denunciando misoginia, abuso e estupro.



Em Melbourne (sudeste), um banner listava 900 mulheres que perderam a vida nas mãos de homens desde 2008.



Os protestos respondem a alegações de agressão sexual relacionadas ao Parlamento da Austrália, incluindo uma acusação histórica de estupro dirigida ao procurador-geral Christian Porter, que nega veementemente a reclamação.



Outra acusação foi feita por uma ex-funcionária da coalizão conservadora governista, Brittany Higgins, que afirma ter sido estuprada dentro do complexo oficial.



Antes que uma multidão se reunisse na grama em frente ao Parlamento da Austrália na segunda-feira, Higgins disse que não tinha escolha a não ser protestar publicamente.



Nós fundamentalmente reconhecemos que o sistema está quebrado, o teto de vidro ainda está no lugar e existem falhas significativas nas estruturas de poder dentro de nossas instituições, disse a ex-parlamentar de 26 anos.



Dias depois que sua reclamação foi tornada pública, três outras mulheres se apresentaram e disseram à mídia que o mesmo homem, um ex-funcionário do Partido Conservador australiano, as havia abusado sexualmente.



No entanto, o homem não foi identificado publicamente.



O primeiro ministro australiano, Scott Morrison, não compareceu ao comício de segunda-feira e foi criticado por legisladores da oposição por dizer no parlamento que os eventos do dia foram um 'triunfo da democracia' porque tais marchas 'estão sendo disparadas' por outros países.



Uma petição online dirigida a Morrison pedindo investigações independentes sobre a violência de gênero na política e a remoção de perpetradores de posições de poder reuniu mais de 90.000 assinaturas. mem/lp/kl

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=39370&SEO=milhares-de-mulheres-protestam-contra-a-violencia-sexual-na-australia