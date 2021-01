Condenação firme e absoluta da fraudulenta qualificação de Cuba como Estado patrocinador do terrorismo

Declaração do Ministério das Relações Exteriores:

O Ministério das Relações Exteriores condena nos termos mais veementes e absolutos a fraudulenta qualificação de Cuba como Estado patrocinador do terrorismo, anunciada pelo Governo dos Estados Unidos em ato cínico e hipócrita.

Durante meses se especulou sobre a possibilidade de incluir Cuba na lista unilateral do Departamento de Estado que qualifica países, sem mandato ou legitimidade, sem motivação genuína, referindo-se ao terrorismo e suas consequências, e como instrumento de difamação. aplicar medidas econômicas coercitivas contra as nações que resistem a ceder aos caprichos do imperialismo norte-americano.

O anúncio feito pelo secretário de Estado Michael Pompeo é um ato soberbo de um governo desacreditado, desonesto e moralmente falido. É sabido, sem dúvida, que a verdadeira motivação para esta ação é impor obstáculos adicionais a qualquer perspectiva de recuperação nas relações bilaterais entre Cuba e os Estados Unidos.

Cuba não é um Estado patrocinador do terrorismo, verdade reconhecida por todos. A política oficial e conhecida, e a conduta impecável de nosso país, é a rejeição do terrorismo em todas as suas formas e manifestações, em particular o terrorismo de Estado, por quem seja, contra quem seja e onde quer que se cometa.

Cuba é um Estado vítima do terrorismo e nossa população o sofreu na própria carne, ao preço de 3.478 mortos e 2.099 pessoas com deficiência, por atos cometidos pelo governo dos Estados Unidos ou perpetrados e patrocinados a partir do território daquele país. com a tolerância das autoridades oficiais. Nós, cubanos, repudiamos com desprezo qualquer manobra destinada a manipular uma questão tão delicada, para fins grosseiros de oportunismo político.

Havana, 11 de janeiro de 2021

http://www.patrialatina.com.br/declaracao-do-ministerio-das-relacoes-exteriores-de-cuba-3/