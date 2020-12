Santiago do Chile em quarentena devido ao aumento da Covid-19

Santiago do Chile (Prensa Latina) Toda a região metropolitana onde está localizada esta capital entrou hoje em quarentena total para o fim de semana, devido à deterioração nas últimas semanas dos indicadores sobre a pandemia de Covid-19 .

Após vários meses em que o governo estava abrindo atividades econômicas e ampliando a mobilidade das pessoas por meio do plano denominado Passo a Passo, o retorno ao confinamento, mesmo que apenas nos finais de semana, foi recebido com resignação, nojo e até desconfiança pela população.

Na segunda-feira passada, as autoridades sanitárias anunciaram o declínio de quinta-feira para a segunda fase do referido plano, para toda a Região Metropolitana, onde vive quase metade da população do país, que foi recebido como 'um balde de água fria 'Segundo empresários do comércio, isso só começava a se recuperar.

O ministro da Saúde, Enrique Paris, disse que a medida foi tomada 'de forma preventiva', para tentar evitar que o contágio do coronavírus aumentasse nas vésperas do feriado de Natal, o que foi aceito com resignação por muitos capitais entrevistados pela mídia.

Outros questionam que o governo parece mais preocupado em manter a economia, porque não entendem como a quarentena no sábado e no domingo pode ajudar se praticamente todas as atividades permanecerem quase inalteradas pelo resto da semana.

E há quem questione que o aeroporto internacional desta capital continue aberto, enquanto com a regressão à segunda fase foi proibida a deslocação entre regiões, e apontam que agora é mais fácil viajar para o Canadá do que para Valparaíso.

O fato é que embora durante a semana seja permitida a livre circulação de pessoas, a situação muda aos sábados e domingos, pois só é permitido sair à rua para realizar trâmites essenciais, e sempre com autorização dos Carabineros, sob pena de ter que pagar multas pesadas.

Entretanto, durante o fim-de-semana ficarão encerrados cinemas, teatros, discotecas, restaurantes e cafés, ginásios e outros estabelecimentos, exceto farmácias e mercearias, e a realização e participação de eventos e confraternizações sociais, recreativas, desportivas e religiosas, entre muitas outras restrições.

