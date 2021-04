Cuba condena ataque ao complexo de Natanz no Irã

Havana, 13abr Prensa Latina) O chanceler cubano Bruno Rodríguez condenou hoje o recente atentado ao complexo de Natanz, no Irã, que as autoridades dessa nação vinculam a Israel.

Em mensagem postada em sua conta no Twitter, o chefe da diplomacia cubana garantiu que o ataque foi 'perpetrado por aqueles que se opõem ao levantamento das sanções dos Estados Unidos contra o povo iraniano'.



O complexo de enriquecimento de urânio de Natanz, uma usina de 100 mil metros quadrados localizada no centro do país e construída a oito metros de profundidade, foi alvo de 'terrorismo nuclear' no domingo, disseram fontes oficiais.



Mohammad Javad Zarif, ministro das Relações Exteriores da República Islâmica, anunciou na segunda-feira que seu país vai 'se vingar' deste atentado, do qual acusou Israel.



Segundo reportagens da imprensa, centrífugas avançadas acabavam de ser ativadas na usina para enriquecimento de urânio.



'Os sionistas querem vingança por nosso progresso no caminho para o levantamento das sanções', a manchete foi citada pela mídia estatal.



Por sua vez, o porta-voz do Itamaraty, Saeed Khatibzadeh, garantiu que os principais danos estão estimados na infraestrutura tecnológica.



Embora o incidente esteja sob investigação, há elementos óbvios de responsabilidade israelense na ação, disse ele.



'Este incidente, felizmente, não causou perda de vidas humanas ou danos ao meio ambiente. No entanto, pode ter sido uma catástrofe. Este é um crime contra a humanidade e tais ações estão de acordo com a essência do regime sionista', afirmou. adicionado.



agp / ebr / glmv

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=40229&SEO=cuba-condena-ataque-ao-complexo-de-natanz-no-ira