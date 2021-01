A promoção do terrorismo em Cuba é vista como um disparate no Uruguai

Montevidéu, 13 de janeiro (Prensa Latina) O secretário geral do sindicato dos trabalhadores do Pit-Cnt no Uruguai, Marcelo Abdala, chamou hoje de absurdo que o governo dos Estados Unidos considere Cuba uma promotora do terrorismo.

Enquanto isso, a ilha caribenha atacada estende uma mão de solidariedade para enfrentar a pandemia de Covid-19 no mundo, o líder sindical contrastou em uma mensagem de gratidão ao povo cubano e sua Revolução transmitida em redes sociais.



Em particular, Abdala desqualificou o presidente americano Donald Trump, que tentou um golpe de Estado ao não reconhecer o resultado eleitoral adverso a suas reivindicações para um segundo mandato.



Em nome do Pit-Cant, ele expressou solidariedade com Cuba e seu povo e a exigência do fim imediato do bloqueio criminoso imposto pelas sucessivas administrações em Washington durante as últimas seis décadas.



