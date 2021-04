"Não confie em Bolsonaro", indígenas alertam Joe Biden sobre Amazônia

Apib publicou vídeo em inglês direcionado ao governo americano pedindo para que acordo sobre Amazonia seja feito considerando povos indígenas

"Joe, de que lado você está?", questiona vídeo produzido pela Apib | Foto: Reprodução/ YouTube

A Associação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) lançou um vídeo para que Joe Biden reconsidere a aproximação com o governo Bolsonaro em relação ao acordo climático. "Ou é a Amazônia, ou é Bolsonaro. Não dá para conciliar os dois. De que lado você está?", afirma a peça.

O vídeo frisa a postura belicosa de Bolsonaro contra a preservação do meio ambiente e os povos indígenas. "Não confie em Bolsonaro. Não deixe esse homem negociar o futuro da Amazônia. Ele declarou guerra contra nós. Contra os povos indígenas. Contra a democracia."

Sr. Biden, os povos indígenas do Brasil sabem que os EUA estão fazendo um acordo secreto com Bolsonaro sobre o clima. Precisamos te avisar:

NÃO CONFIE NELE.

Se o senhor quiser ajudar a Amazônia, fale com quem vive e mantém a floresta viva. #AmazonOrBolsonaro #WhichSideAreYouOn pic.twitter.com/D55uhxrFnX

O ator e cineasta Mark Ruffalo compartilhou a campanha que ficou nos assuntos mais comentados do Twitter. "Ouça os primeiros povos e faça a escolha certa para o povo do Brasil e para a nossa Terra", destaca.

O governo federal tem reduzido o orçamento de órgãos responsáveis por políticas ambientais, flexibilizado normas de preservação e incentivado o desmatamento. Sob Bolsonaro, a taxa de desmatamento da Amazônia atingiu seu maior patamar desde 2008 e o Pantanal perdeu de 30% da área do Pantanal em queimadas. O avanço sobre terras indígenas também cresceu 55%, prevalecendo o garimpo e desmatamento sobre a convivência sustentável com a natureza.

A Apib havia mandado uma carta para Joe Biden em março. "Para assegurar e cobrar que o Estado brasileiro volte a fazer uso de suas legislações ambientais e suas diversas agências de proteção, é essencial incluir os Povos Indígenas na mesa de negociação e elaboração de estratégias", diz o documento assinado por Sônia Guajajara.

