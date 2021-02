Em debate no Brasil ajuda para afro-brasileiros contra Covid-19

Brasília, 12 fev (Prensa Latina) O Supremo Tribunal Federal do Brasil (STF) debaterá hoje o pedido de urgência nas ações do Estado para ajudar a população quilombola, comunidades de descendentes de escravos, a enfrentar a Covid-19.

O recurso foi apresentado à alta corte por cinco partidos que se opõem ao governo de Jair Bolsonaro e à Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas Rurais Negras (Conaq).



Segundo o Conaq, o pedido é de adotar 'medidas relacionadas à grave violação dos preceitos fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, resultantes dos atos de comissão e omissão do Poder Executivo Federal na luta contra a pandemia de Covid-19 nas comunidades quilombolas'.



O pedido surgiu em paralelo às discussões sobre a imunização deste segmento populacional no país.



Em dezembro, o Ministério da Saúde até os incluiu entre os grupos prioritários. Mas assim que a campanha de vacinação contra o patógeno começou, a lista foi modificada.



Anteriormente, o Conaq tinha denunciado, desde o início da pandemia em fevereiro, o descaso dos quilombolas por parte da administração de estrema-direita de Bolsonaro.



Também em julho, Ana Eugênia, membro da Coordenação Estadual de Quilombos no estado do nordeste do Ceará, disse que a doença está atacando as populações mais vulneráveis.



'Nossa mobilização como sociedade civil é a prova de que as autoridades públicas não estão fazendo sua parte', advertiu ela.



Da mesma forma, de acordo com a ação judicial, 'devido ao fracasso do Estado em agir para tornar possível enfrentar os efeitos da pandemia nos quilombos, eles estão sofrendo lesões graves e evitáveis que afetam significativamente a possibilidade de continuar a reprodução física, social, étnica e cultural de cada comunidade'.



A partir de 2 de fevereiro, 195 mortes foram registradas desde 11 de abril de 2020, quando foi relatada a primeira entre estas reservas de escravos.



Isto significa que 19,5 de seus membros morreram por mês desde que a pandemia começou. Há também 5.119 casos confirmados e 1.456 em acompanhamento médico, segundo um estudo do Conaq, em colaboração com o Instituto Socioambiental.



Junto com os Estados Unidos e a Índia, o gigante sul-americano está entre os epicentros mundiais do Covid-19, uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, com 236.397 mortes e 9.716.298 pessoas infectadas.



