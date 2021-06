Moradores de Simferopol ficaram assustados com estrondo sobre a cidade

Moradores de Simferopol na manhã de 9 de junho foram alertados por um grande estrondo sobre a cidade. O incidente ocorreu às 8,53, horário de Moscou, e gerou uma discussão acalorada nas redes sociais.

As versões dos residentes de Simferopol são diferentes. Alguns escrevem que a cidade foi atingida pela Ucrânia, outros - sobre a explosão de uma bomba durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o estrondo foi causado por um avião.

De acordo com o pessoal correspondente do Pravda. ru na Crimeia, a causa do estrondo foi a superação da barreira do som pelas aeronaves das Forças Aeroespaciais Russas por cima da cidade.

Pravda.Ru

Foto: By A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32273056