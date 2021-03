Uma em cada três mulheres no mundo sofreu violência

Nações Unidas, 10 Mar (Prensa Latina) Uma em cada três mulheres no mundo foi submetida à violência física ou sexual, um problema que persiste hoje em meio à pandemia do Covid-19, adverte um relatório das agências da ONU.

Um relatório conjunto da ONU Mulheres e da Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que a maior parte deste abuso vem de seus próprios parceiros íntimos e ocorre dentro de suas casas.



Considerando que grande parte deste abuso não é relatado, os números poderiam ser ainda maiores, observa o estudo.



Nos países mais pobres, acrescenta, a violência afeta até metade de todas as mulheres.



Segundo a ONU Mulheres e OMS, tais agressões têm consequências físicas, mentais, sexuais e de saúde reprodutiva e estão associadas a um risco maior de contrair o HIV em alguns ambientes.



A Diretora Executiva Phumzile Mlambo-Ngcuka, da ONU, destacou que os desequilíbrios de poder desempenham um papel fundamental na prevalência da violência.



Esta é 'a mais persistente e difundida violação dos direitos humanos, não é levada à justiça e é comum em qualquer parte do mundo', disse ela, citada pelo site oficial de notícias da ONU.



Além disso, disse ela, o alto custo da saúde mental de tal abuso não é apenas para a vítima, mas afeta toda a sua família.



Diante deste problema, a ONU Mulheres e a OMS conclamaram os países a aumentar e cumprir seus compromissos para fortalecer a vontade política e a liderança para enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres.



Ambas as agências da ONU enfatizaram a necessidade, entre outras coisas, de leis fortes que transformem as relações de gênero e cubram tudo, desde o cuidado das crianças até a igualdade salarial.



Desde o início da pandemia de Covid-19, vários relatórios da ONU advertem que as mulheres enfrentam, no contexto desta crise de saúde, um aumento da violência doméstica, do trabalho não remunerado, do desemprego e da pobreza.



