Rússia critica tentativas de torná-la centro da plataforma ocidental

Moscou, 10 fev (Prensa Latina) O Ministro das Relações Exteriores russo Sergey Lavrov criticou hoje a intenção de vários países ocidentais que pretendem transformar seu país em uma plataforma para promover seus interesses em segurança, economia e política.

Lavrov compartilhou estas reflexões durante a celebração do Dia do Trabalhador Diplomático na Rússia, que acontece na quarta-feira em Moscou e em todas as representações do país no exterior.



'Qualquer tentativa da Rússia de se tornar independente, de defender seu direito a uma política externa independente, de defender o direito internacional enfrenta uma resistência cada vez mais feroz de nossos colegas ocidentais', disse ele.



Ele observou que dessas regiões 'querem nos fazer obedientes, querem nos forçar a aceitar as interpretações muito duvidosas dos valores humanos que eles mesmos professam e que são contrárias à tradição cultural russa'.



O chefe da diplomacia russa salientou que a intenção é transformar o país em um território conveniente para promover seus próprios interesses, tanto em segurança e economia, quanto na esfera sócio-política'.



Lavrov disse que a cada dia estas tentativas 'se tornam cada vez mais ferozes'.



Ele advertiu que as forças, o conhecimento e a experiência do país, somados à 'sabedoria de nossos antecessores', devem ser ativamente utilizados para promover o curso da política externa ditada pelo Presidente Vladimir Putin.



Na segunda-feira, Lavrov disse que durante uma reunião em Moscou com o Alto Representante da União Europeia (UE) para Política Externa e Segurança Josep Borrell, ele apontou para ele a responsabilidade do bloco pelo colapso dos laços com a Rússia.



Ele disse que durante as negociações com Borrell, ele lhe falou 'sobre a importância de construir as relações Rússia-UE numa base sistêmica'.



Na declaração do Ministério das Relações Exteriores russo, divulgada em 8 de fevereiro, o chefe de Estado lembrou que 'em 2014, a própria UE desmoronou a arquitetura laboriosamente criada ao longo dos anos de laços multifacetados com nosso país'.



Segundo Lavrov, a principal razão foi o apoio da UE ao golpe de Estado anticonstitucional na Ucrânia 'com uma pronunciada cor anti-russa'.



