Putin pediu para lembrar o heroísmo russo no Dia da Vitória

Moscou 9 Mai (Prensa Latina) O presidente Vladimir Putin destacou hoje que o povo russo é o herdeiro do heroísmo e da vitória sobre o nazismo alemão na Grande Guerra Patriótica (1941-1945) e que essa memória deve ser preservada.

No início do desfile militar, na Praça Vermelha de Moscou, o presidente parabenizou o país pelo Dia da Vitória, que descreveu como colossal e de grande significado histórico para destinos de todo o mundo.



'É uma festa sagrada para a Rússia e para o mundo inteiro; é uma festa que é nossa por direito de parentesco com aqueles que subjugaram o nazismo; é nossa por sermos herdeiros da geração dos vencedores, que veneramos e dos quais estamos orgulhosos ', disse ele.



Putin expressou seu respeito pelos veteranos e agradeceu-lhes pelo exemplo de lealdade ao país, 'e por mostrar que só juntos é que se consegue algo que parecia impossível: derrotar um inimigo implacável, proteger suas casas, seus filhos, sua pátria e a sua nação '.



Ao som do hino nacional, a bandeira russa desfilou neste domingo, acompanhada por militares, naquele que foi o início do tradicional desfile do Dia da Vitória.



A cerimônia do 76ú aniversário do triunfo sobre a Alemanha nazista continuou com a passagem das tropas terrestres pelo ministro da Defesa, Sergei Shoigu.



Junto com o presidente russo, seu homólogo tadjique, Emomali Rajmon, também estiveram na plataforma do evento, assim como figuras importantes do governo da nação euro-asiática e veteranos da guerra.



Mais de 12 mil militares e cerca de 200 veículos e outras unidades de equipamentos militares participaram do desfile militar, além de 76 helicópteros e aviões.



A data é a hora de lembrar o triunfo da União Soviética e das tropas dos países aliados sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial (1939-1945).



Além da Rússia, a maioria dos países que foram repúblicas soviéticas, também protagonistas e vítimas do confronto com o fascismo, comemoram o Dia da Vitória.



Algumas cidades russas tiveram um papel mais proeminente na luta contra a agressão nazista: atualmente 27 detêm o título de Cidade Herói e 30 de Glória Militar, e desfiles militares também são organizados lá.



