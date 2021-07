Lyatte - non grata: as "aventuras" do cônsul da Estônia terminarão com a expulsão da Federação Russa

Notícias sobre a situação com o cônsul da Estônia em São Petersburgo Mart Lätte: ele deve deixar o território da Federação Russa dentro de 48 horas. Esses dados são citados pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia, observando que o Ministério das Relações Exteriores da Estônia já fez uma tentativa de "colocar uma sombra em cima do muro".

Materiais fechados: por que Lyatte foi detido

Vamos lembrá-lo de que Lyatte foi detido pelo FSB enquanto tentava obter algumas informações secretas.

"O Serviço Federal de Segurança da Federação Russa em São Petersburgo deteve em flagrante enquanto recebia materiais classificados de um cidadão russo, o diplomata da Estônia - Cônsul do Consulado Geral da República da Estônia em São Petersburgo Mart Lyatte", relata a Interfax .

Forte protesto: o Ministério das Relações Exteriores da Rússia está pontuando o "i"

Por outro lado, o cônsul do Consulado Geral da Estônia em São Petersburgo, Mart Lyatte, tem protestado vigorosamente contra alegações das atividades de coleta de informações incompatíveis com o status diplomático.

O referido funcionário do escritório consular da Estônia foi declarado persona non grata, ele deve deixar o território da Federação Russa dentro de 48 horas", as palavras da representante oficial do departamento, Maria Zakharova, são indicadas no site do Ministério de Relações Exteriores da Federação Russa.

A Estônia, como sempre, tem uma versão própria: aqui estão os dados, referentes ao MID (Ministério das Relações Exteriores) edição Delfi.

"Este é outro exemplo de que a Rússia não está interessada em relações amistosas com os países vizinhos. A Estônia condena tal provocação", disse Ari Lemmik, assessor de comunicação do Ministério das Relações Exteriores.

Estes comentários do Ministério das Relações Exteriores da Estônia, juntamente com declarações de que a detenção não tinha justificativa e as acusações contra Lyatte eram "provocativas", são inaceitáveis.

"Enfatizamos que consideramos a posição do oficial Tallinn extremamente cínica, uma vez que há evidências irrefutáveis ​​das atividades ilegais deste" diplomata" estoniano, que, como você sabe, foi detido em flagrante enquanto recebia materiais classificados de um cidadão russo", explicou o Ministério.

