Indecisão na Arábia Saudita sobre a peregrinação do Hajj

Valter Xeu

iad, (Prensa Latina) O Ministério do Hajj e Umrah da Arábia Saudita ainda mostra indecisão em relação aos visitantes estrangeiros interessados em fazer peregrinações obrigatórias a lugares sagrados para os muçulmanos, destacou hoje a Gazzette saudita.

O ministério ainda não emitiu nenhuma instrução oficial sobre o hajj agendado para 17 a 22 de julho e a umrah que pode ser realizada em qualquer época do ano. Segundo o porta-voz do ministério, Hisham Saeed, há interesse em permitir peregrinações em massa, mas a prioridade inclui garantir a segurança de saúde aos visitantes.

Durante a temporada de 2020, eles limitaram o número de participantes a nacionais e estrangeiros residentes no reino do deserto face ao surto da pandemia Covid-19.

Anteriormente, o vice-ministro Abdel Fattah Mashat disse que há permissão tanto para sauditas quanto para imigrante residentes no país para a pequena peregrinação da umrah, porém, apenas para pessoas imunizadas contra o patógeno.

Se as mesmas restrições se aplicarem, seria o segundo ano consecutivo sem a visita de estrangeiros nos distritos sagrados islâmicos de Meca e Medina, que se dá em conformidade com uma das ordenanças do Alcorão que exige que esses locais sejam visitados uma vez na vida pelos muçulmanos.

Antes da pandemia, cerca de 2,5 milhões de visitantes realizavam o hajj que está definido para uma semana específica, e cerca de 10 milhões na umrah, uma peregrinação que se estende por todo o ano.

As autoridades sauditas aspiravam aumentar o número de peregrinos a cada temporada como parte das medidas para sair da dependência do petróleo dentro de um plano chamado Visão 2030.

O projeto inicial com o hajj deste ano contemplava a permissão para um número fixo de estrangeiros, mas a confusão sobre os tipos de vacinas, sua eficácia e o surgimento de novas variantes reverteram essa ideia.

