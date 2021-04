Bolsonaro é classificado como um perigo para o Brasil e o mundo

Brasília, 7 abr (Prensa Latina) O presidente Jair Bolsonaro é um perigo para o Brasil e para o mundo por seu infeliz tratamento da pandemia de Covid-19, diz um editorial no jornal britânico The Guardian, noticiado hoje pela mídia local.

Na redação, o jornal condena Bolsonaro e como 'seu manuseio desastroso da Covid-19 parece estar provocando dúvidas entre a elite econômica que uma vez o abraçou'.



Isso indica que alguns setores do exército parecem compartilhar esse mal-estar.



Descreve o governante brasileiro 'como um homem com um histórico de ataque a mulheres, gays e minorias, que elogiou o autoritarismo e a tortura'. O pesadelo acabou se revelando ainda pior na realidade', diz ele.



Indica que 'a perspectiva da extrema-direita Jair Bolsonaro se tornar presidente do Brasil sempre foi aterrorizante'.



Segundo a publicação, o ex-capitão do Exército 'não só utilizou uma Lei de Segurança Nacional da época da ditadura (1964-1985) para perseguir os críticos e supervisionou o aumento do desmatamento na Amazônia durante 12 anos'.



Mas, acrescenta ele, 'ele também permitiu que o coronavírus se espalhasse sem controle, atacando restrições de movimento, máscaras e vacinas'.



No texto, o jornal regular afirma que 'os violentos ataques do presidente e de seus companheiros não conseguiram conter um ambiente de mídia vibrante, intimidar os tribunais ou silenciar os críticos da sociedade civil'.



Segundo The Guardian, a possibilidade de retorno ao poder do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é 'suficiente para concentrar as mentes de direita na busca de um candidato alternativo, menos extremista do que Bolsonaro'.



Pode ser irritante ver aqueles que ajudaram a ascensão de Bolsonaro se posicionarem como os guardiões da democracia, ao invés de seus próprios interesses, observa.



Mas, observa o jornal, 'sua partida seria bem-vinda, para o bem do Brasil e do planeta'.



Recentemente, o jornal americano The Washington Post advertiu que, devido à 'incompetência impressionante do Presidente Jair Bolsonaro e seu governo', não há sinais do fim da crise sanitária causada pelo coronavírus no país.



'Ao invés de combater o coronavírus, Bolsonaro parece estar lançando as bases para outro desastre: um golpe político contra legisladores e eleitores que poderiam destituí-lo', enfatizou. O Brasil acumulou até agora 336.947 mortes e 13.100.580 contágios pelo coronavírus SARS-CoV-2, o que causa a Covid-19.



mem/ocs/bm

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=40042&SEO=bolsonaro-e-classificado-como-um-perigo-para-o-brasil-e-o-mundo