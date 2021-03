Os Verdes Saúdam o Centenário do PCP

O Partido Ecologista Os Verdes saúda o Partido Comunista Português neste Centésimo aniversário da sua fundação.

"Cem anos, é muito tempo. Muitos dias, muitas horas a lutar!".

Cem anos de lutas, dos quais perto de metade, foram travadas em condições muito adversas, contra a ditadura fascista.



Lutas nas quais muitos homens e mulheres perderam a vida, ou parte dela, para pôr fim a uma guerra injusta e sangrenta, para que a exploração desumana, a que a grande maioria dos trabalhadores estavam sujeitos acabasse, para que as condições de vida mudassem, para uma população que vivia em condições degradantes, que levava a que muitos portugueses deixassem o seu país.



Lutas que deram um contributo incontroverso para a Democracia em que vivemos hoje e que Os Verdes, partido nascido nesta Liberdade, agradecem com reconhecimento.

Lutas que desde 1921, até hoje, contribuem inegavelmente para um país e um Mundo mais justo, mais desenvolvido, mais culto e mais democrático.



O PEV reconhece, o papel inigualável do PCP para a transformação social de Portugal, constatando-se que muitos dos avanços conseguidos estão associados à sua luta, persistência e dedicação.



Por tudo isto, é com grande confiança e segurança que Os Verdes caminham fraternamente lado a lado, há mais de três décadas, em coligações eleitorais com o PCP, atualmente no quadro da CDU, onde as especificidades e características de cada partido, contribui para enriquecer as lutas, por um país mais justo socialmente e ecologicamente equilibrado.

Muitos Parabéns ao PCP e muitos anos de vida!



O Partido Ecologista "Os Verdes"

http://www.osverdes.pt/pages/posts/os-verdes-saudam-o-centenario-do-pcp-11670.php