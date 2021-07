O governador da região de Irkutsk esqueceu-se das pessoas em chamas

Uma moradora da região de Irkutsk Elena Drozdova tem medo de ser queimada em um incêndio, teme pela saúde e bem-estar de sua família, e o governador desta região, Sergei Levchenko, está calmo - tudo é "normal" conosco, ele diz.

Número de incêndios aumenta

O número de incêndios na Sibéria está aumentando. De acordo com a assessoria de imprensa da missão plenipotenciária no Distrito Federal da Sibéria, na manhã desta segunda-feira nas regiões do distrito existem 232 focos de incêndios florestais em uma área de 1,603 milhão de hectares. O regime de emergência foi introduzido em quatro entidades constituintes da Federação Russa, um regime especial de prevenção de incêndios foi introduzido em 44 entidades constituintes, a temporada de perigo de incêndio está aberta em 83 entidades constituintes.

Como disse ao Pravda.Ru o ex-chefe da formação municipal Erbogachensky, distrito de Katangsky, região de Irkutsk, Elena Drozdova, hoje 31 incêndios foram registrados na região, cerca de 395 mil hectares de taiga estão queimando. Em 10 assentamentos, os incêndios estão a uma distância de 6 km, "e se o vento se intensificar, pode haver uma ameaça específica à vida", disse a siberiana.

Grandes danos

Os incêndios estão causando grandes danos aos nossos residentes, acrescentou ela. "70% dos moradores da nossa área recebem renda da caça e da pesca, e estamos chorando agora, porque muita zibelina vai morrer, peixes também, pássaros", disse a siberiana.

Segundo ela, "as crianças sofrem, principalmente asmáticas". "As autoridades se limitaram a mandar um lembrete de como se comportar em caso de fumaça. Mas em nosso país, a fumaça entra em casa de qualquer maneira, e não se pode obrigar as crianças a usarem essa máscara o tempo todo. As crianças pequenas agora estão caindo em exaustão, o monóxido de carbono afeta sua saúde ", - observou Elena Drozdova.

