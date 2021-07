Como nem todas as policlínicas, principalmente departamentais, estão conectadas ao sistema UMIAS, funcionários de algumas unidades de órgãos de aplicação da lei, como o FSO e o FSB, por exemplo, perderam a oportunidade de utilizar os serviços de catering em Moscou, uma vez que não pode receber os códigos QR necessários para entrar nos estabelecimentos.

De acordo com os dados do RBC, obtidos de suas próprias fontes em agências de aplicação da lei, o departamento de saúde está recebendo relatórios de que agora os oficiais de segurança tiveram que ir às policlínicas regionais para os cobiçados "passes".

"Foi criada uma sede operacional no FSO, que resolve os problemas com a criação de um único banco de dados de funcionários vacinados. E como muitos militares foram vacinados em locais que não são do departamento, agora eles precisam ser incluídos nas listas do serviço", escreve o jornal.

Aliás, devido à exigência de apresentação de códigos QR na entrada de cafés e restaurantes em Moscou, estrangeiros e russos, hóspedes da capital, ficaram com fome.

Pravda.Ru