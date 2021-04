Crimes de ódio em alta nos EUA

Washington (Prensa Latina) O ataque brutal a uma mulher filipina em Nova York hoje provoca indignação nos Estados Unidos, onde são frequentes os casos de violência contra estrangeiros, noticia o The New York Times.

O ataque provoca indignação: 'Todo mundo está no limite', observou a publicação, observando que 'os seguranças não intervieram enquanto um homem chutou e pisoteou a mulher perto da Times Square, gritando:' Você não pertence a este lugar '.

Enquanto isso, em um memorando divulgado na terça-feira, o procurador-geral Merrick B. Garland disse que o departamento priorizaria o julgamento de crimes de ódio e forneceria assistência adicional às agências locais de aplicação da lei em seus esforços para investigar os crimes.

De acordo com a publicação, um vídeo de segurança foi chocante em sua brutalidade. Uma imigrante filipina de 65 anos caminhava por uma rua perto da Times Square quando um homem, em plena luz do dia, de repente a chutou no estômago.

Embora os relatos de crimes de ódio contra asiáticos tenham aumentado nas últimas semanas, o vídeo divulgado pela polícia na noite de segunda-feira tocou um novo nervo, disse a publicação.

O atrevimento do ataque, aliado à indiferença dos transeuntes, provocou uma nova onda de medo em muitos asiático-americanos, já desgastados por um ritmo constante de ataques, algo que ganhou as manchetes após a morte de vários membros daquela comunidade durante um tiroteio em Atlanta, Geórgia.

O Times cita outros incidentes, incluindo um morador de rua de 26 anos que ameaçou um casal asiático mais velho em Gravesend, Brooklyn. O sem-teto, disse ele, deu um soco no passante e cuspiu nele, chamando-o de uma calúnia racial anti-chinesa, segundo a promotoria.

'Parece uma emergência que acontece em tempo real durante semanas', disse Chris M. Kwok, membro do conselho de diretores da Asian American Bar Association de Nova York. 'As pessoas estão em pânico. Todo mundo está no limite', disse ele ao falar sobre o evento.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, classificou o evento de segunda-feira como absolutamente nojento e ultrajante e pediu aos nova-iorquinos que interviessem quando virem ataques, enquanto o governador Andrew M. Cuomo o chamou de 'horrível e nojento'.

Em Washington, o presidente Joe Biden anunciou na terça-feira uma série de novas iniciativas para combater o preconceito contra os asiáticos, incluindo a liberação de dados mais frequentes sobre incidentes de crimes de ódio e medidas para encorajar as pessoas a denunciá-los.

Neste ano, o Departamento de Polícia de Nova York recebeu 33 denúncias de crimes de ódio contra asiáticos, ante 28 no ano passado.

