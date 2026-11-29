Girelle de massa folhada: requeijão de frango e pepino em conserva

Imagine o aroma de uma pizza acabada de cozer, mas com uma fração do esforço. É aqui que reside a magia de usar massa folhada de compra para criar *girelle di pizza* — aqueles petiscos em forma de espiral que sabem a uma versão em miniatura e portátil do clássico italiano. Não se trata apenas de um *snack*; é uma forma rápida de satisfazer o desejo por algo salgado, sem transformar a preparação numa tarefa complexa e trabalhosa. A combinação de enchido fumado, queijo de sabor intenso e pepinos em conserva confere um perfil de sabor que parece, simultaneamente, familiar e inconfundivelmente caseiro.

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Os ingredientes que fazem a diferença

Não é preciso ser um *chef* profissional para preparar esta receita, mas a precisão na preparação é fundamental. O objetivo é equilibrar a humidade e a textura, garantindo que a massa se mantém estaladiça, em vez de ficar mole ou empapada. Eis o que necessita para uma quantidade generosa:

500 g de massa folhada congelada (sem fermento)

120 g de enchido fumado (pronto a consumir)

150 g de queijo de pasta dura (ralado)

2 pepinos pequenos em conserva (aprox. 100 g), cortados em cubos pequenos

3 colheres de sopa de molho de tomate para pizza

½ colher de chá de oregãos secos

Preparação: Os pequenos detalhes que mudam tudo

Comece por descongelar a massa seguindo rigorosamente as instruções do fabricante. A massa deve estar suficientemente flexível para ser enrolada sem partir, mas ainda fresca ao toque. Se a manteiga derreter antes de ir ao forno, as camadas colapsam e perde-se aquela textura folhada característica.

Enquanto a massa repousa, prepare o recheio. Corte o enchido e os pepinos em conserva em cubos pequenos e uniformes. Rale o queijo. Aqui reside um passo crucial, frequentemente esquecido: seque bem os cubos de pepino com papel de cozinha ou um pano limpo. Como os pepinos em conserva vêm imersos em salmoura, esse excesso de líquido é o inimigo de uma massa estaladiça. Ao remover a humidade, garante que os rolinhos permanecem folhados por dentro, em vez de ficarem húmidos e com uma textura pastosa.

Montagem e modelagem

Estenda a massa sobre uma superfície ligeiramente polvilhada com farinha, formando um retângulo. Se a embalagem contiver duas folhas separadas, pode uni-las para formar um retângulo maior (se for possível encaixá-las) ou, em alternativa, preparar dois rolos mais pequenos, dividindo o recheio equitativamente. Espalhe o molho de tomate numa camada fina sobre a superfície, deixando uma margem de 2 cm livre ao longo de um dos lados mais compridos. Esta faixa livre servirá de "cola" para fechar o rolo.

Polvilhe os oregãos secos sobre o molho e, de seguida, distribua uniformemente a salsicha, os pepinos escorridos e o queijo ralado. Evite acumular os ingredientes no centro; uma camada plana e uniforme permite um enrolamento muito mais compacto. Agora, enrole a massa bem apertada em direção à margem livre. Pressione a junção com firmeza para selar. Com uma faca bem afiada, corte o rolo em fatias com 2 a 2,5 cm de espessura. Deverá ver um belo padrão em espiral na superfície de corte.

Cozedura e serviço

Forre um tabuleiro de forno com papel vegetal. Coloque os rolinhos com a face cortada virada para cima, deixando espaço entre eles, uma vez que a massa folhada expande consideravelmente com o calor. Leve ao forno, previamente aquecido a 200 °C, durante 18 a 20 minutos. O objetivo é obter uma cor dourada intensa e notar que as camadas cresceram e se separaram.

Sirva de imediato, enquanto o queijo ainda está derretido e a massa se encontra bem estaladiça. Na tradição italiana, são conhecidos como *girelle di pizza*. São um elemento clássico do *aperitivo* — aquele ritual pré-jantar que combina petiscos ligeiros e conversa. Contudo, ao contrário das versões tradicionais feitas com massa levedada, estas variantes em massa folhada são surpreendentemente versáteis: são deliciosas quentes, acabadas de sair do forno, mas também quando já estão totalmente frias. Por isso, são uma excelente opção para levar na lancheira ou para um lanche a meio da tarde.