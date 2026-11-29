Paleta ou lombo de bovino com ameixa-passa e vinho tinto

Existem receitas que funcionam como uma máquina do tempo. Não é magia, é química de sabores e memória afetiva. Quando a casa fica impregnada pelo cheiro de carne cozinhando devagar, algo muda no ar. A combinação de lombo ou paleta de bovino com ameixa-passa é uma dessas. O contraste entre a doçura discreta da fruta seca e a acidez estruturante do vinho cria uma profundidade que, em outros contextos, pediria uma toalha de linho e copos de cristal. Mas aqui, na sua panela, a realidade é mais simples e mais honesta.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Говядина, тушенная со сливами

O segredo dessa preparação não está em adicionar cremes ou pastas de tomate para engrossar o molho, o que apenas abafaria o aroma fino da ameixa. O caminho é a paciência e o alho-poró ou cebola. A cebola, cortada em rodelas finas e refogada lentamente, praticamente desaparece no líquido, transformando-se na base espessa e sedosa do molho. Quanto à carne, a escolha da peça define o destino do prato. Opte por paleta ou lombo com capa de gordura e colágeno. É essa estrutura fibrosa que, sob o calor suave e prolongado, se desfaz e vira gelatina natural, tornando a carne macia o suficiente para ser cortada com uma colher.

Ingredientes

800 g de carne bovina (paleta ou lombo)

150 g de ameixas-passas sem caroço

300 g de cebola roxa ou branca

200 ml de caldo de carne (ou água)

150 ml de vinho tinto seco

3 colheres (sopa) de óleo vegetal refinado

1 folha de louro

6 grãos de pimenta-do-reino

2 cravos-da-índia

Sal e pimenta-do-reino moída na hora, a gosto

Preparo

1. A base da carne. Retire da paleta ou lombo as tendões rígidos e as peles brancas. Corte a carne em cubos de aproximadamente 3 a 4 centímetros. Esse tamanho é crucial: se for menor, a carne desmancha antes do molho estar pronto; se for maior, o interior pode ficar cru enquanto o exterior resseca. Seca cada pedaço com papel toalha. Carne úmida não doura, ela fervilha. A douração é o que constrói a complexidade do sabor.

2. O selamento. Aqueça o óleo em uma panela de fundo grosso, como um caçarola, até começar a fumar levemente. Coloque a carne em uma única camada, sem amontoar. Se a panela for pequena, faça em duas etapas. Doure por 5 a 6 minutos em fogo alto. O objetivo é criar uma crosta marrom (reação de Maillard), não cozinhar a carne. Reserve a carne em uma tigela, junto com o suco que ela liberou.

3. A gordura saborizada. Na mesma panela, junte a cebola em rodelas finas. Refogue em fogo médio por cerca de 6 minutos. Use uma espátula para raspar o fundo da panela, coletando todas as migalhas marrons (o fundo) deixadas pela carne. Essas partículas concentradas são o verdadeiro sabor do prato. Sem elas, o molho fica raso.

4. A deglaceamento. Devolva a carne e o suco para a panela. Despeje o vinho tinto. Deixe ferver em fogo alto por 3 minutos, sem tampa. O álcool precisa evaporar, deixando para trás apenas o aroma frutado e a acidez que ajuda a amaciar as fibras da carne.

5. O cozimento lento. Adicione o caldo quente, a folha de louro, os grãos de pimenta e os cravos. Tempere com sal e pimenta. Reduza o fogo para o mínimo possível. A superfície do líquido deve apenas estalar de vez em quando, nunca ferver com violência. Tampe a panela e deixe cozinhar por aproximadamente 1 hora. Abra a tampa e misture apenas ocasionalmente. A pressa aqui é inimiga da textura.

6. A fruta. Lave as ameixas-passas e corte-as ao meio. Adicione-as à panela nos últimos 20 minutos de cozimento. Elas devem apenas absorver os sabores e amaciar, sem virar purê. Misture delicadamente e desligue o fogo.

Detalhes que fazem diferença

Sobre a ameixa-passa: O timing é tudo. Se você colocar a fruta no início, a acidez do vinho e o calor prolongado a desfarão. Ela precisa entrar por último para manter a forma e oferecer uma textura de mordida suave. Se suas ameixas estiverem muito duras ou ressecadas, deixe de molho em água morna enquanto a carne cozinha. Antes de juntar à panela, escorra a água, mas não seque completamente.

O toque de brilho: Para um molho mais aveludado e com um brilho visual atraente, retire a panela do fogo 2 minutos antes de servir. Adicione um pedaço pequeno de manteiga gelada (cerca de 15 g) e misture até derreter. Isso emulsifica a gordura e dá uma sensação de finalização no paladar, sem pesar.

Serviço: Esta carne pede um acompanhamento neutro que sirva de cama para o molho. Grão-de-bico soltinho, purê de batata liso ou uma fatia de pão de fermentação natural tostado. O ideal é não deixar uma única gota do molho na panela; use o pão ou a espátula para limpar o fundo, onde estão concentrados os melhores sabores.