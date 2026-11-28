Quando as costelinhas de carne bovina parecem previsíveis demais, as zrazy oferecem uma saída prática. Neste preparo, o patê de carne serve apenas como casca para um recheio contrastante de peito de frango, queijo e manteiga. O resultado é um prato substancioso, com perfil amanteigado e notas aromáticas, cujo tempo de preparo é praticamente o mesmo das costelinhas comuns.
O ponto-chave é a pré-fritura do recheio. O peito de frango, cortado em pedaços pequenos, é refogado rapidamente na manteiga (cerca de 3 minutos). Em seguida, adicionam-se o queijo ralado e o coentro picado. A mistura é tirada do fogo assim que os ingredientes se unem, permitindo que o queijo derreta apenas levemente e mantenha sua estrutura.
Para a base, utiliza-se 500 g de carne moída bovina, sal e pimenta a gosto. Para formar as zrazy, fazem-se bolachas de carne, no centro das quais se colocam uma colher de sopa do recheio de frango e queijo, já resfriado. As bordas são fechadas firmemente, dando forma de costela ao prato. Para que a carne não grude nas mãos ou na superfície, usa-se farelo de pão branco (2 pães), ralado.
As zrazy são fritas em óleo aquecido por 4 minutos de cada lado, em seguida o fogo é reduzido e elas são cozidas cobertas por 10 minutos. Esse método garante que a carne bovina fique suculenta e o recheio interno permaneça macio.
O prato combina bem com purê de batatas, macarrão cozido ou vegetais frescos. Se o objetivo for mudar do clima doméstico para um toque mediterrâneo, o coentro no recheio pode ser substituído por tomilho seco, manjericão e alecrim.
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