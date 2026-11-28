Panquecas de ricota cremosa com farinha de arroz: Receita sem glúten

Nem toda manhã exige a pompa de um banquete. Há dias em que a alma pede simplicidade: algo macio, reconfortante e que não pese na consciência nem no estômago. É aqui que entram os panquecas de ricota (ou queijo cottage cremoso) com farinha de arroz. Livres de glúten e de açúcares refinados, elas são o refúgio perfeito para quem busca a alimentação saudável sem abrir mão daquela ternura que, muitas vezes, foge ao alcance de quem tenta cozinhar sem trigo.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Творожное печенье без масла

O segredo não está em técnicas complexas de alta gastronomia, mas na gestão das texturas. A escolha de um queijo cremoso (estilo potinho) é estratégica: ele atua como um emulsificante natural, abraçando as partículas da farinha de arroz e construindo uma estrutura aérea. Enquanto a farinha de arroz confere leveza e cria aquela borda levemente crocante — um contraste delicioso com o centro úmido -, o queijo garante a coesão. É a prova de que, com os ingredientes certos, a ausência do glúten não é uma limitação, mas uma oportunidade de explorar novos sabores.

Ingredientes e Proporções

Para preparar cerca de seis porções generosas, você precisará de:

1 ovo inteiro;

1 gema (que traz a gordura necessária para a maciez e a liga da massa);

240 g de queijo cottage cremoso ou ricota cremosa (prefira as versões sem açúcar);

100 g de farinha de arroz;

0,5 colher de chá de fermento químico em pó;

30 g de adoçante culinário (como eritritol) ou a gosto;

Uma pitada de sal;

Baunilha a gosto (extrato, fava ou pó);

Um fio de óleo vegetal para untar a frigideira inicialmente.

O Passo a Passo para o Ponto Perfeito

O processo é ágil: em cerca de 25 minutos de preparo, você terá o café da manhã pronto enquanto o chá ainda termina de esfriar.

1. A Mistura: Em uma tigela profunda, combine o ovo, a gema, o queijo cremoso, o sal e a baunilha. Mexa até obter uma base homogênea. Adicione a farinha de arroz, o fermento e o adoçante. Misture suavemente. Aqui está o detalhe: a massa não deve ficar lisinha como a de um bolo de trigo; ela tem uma consistência cremosa e densa. Evite bater excessivamente com o fouet para não ativar a viscosidade da farinha de arroz, que pode tornar a massa pesada.

2. O Calor Controlado: Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio-baixo. Atenção total aqui: a farinha de arroz queima com rapidez se o fogo estiver alto. Precisamos de um aquecimento lento e uniforme. Se você tiver aros de metal (cerca de 10 cm), use-os para garantir círculos perfeitos; caso contrário, use uma colher para moldar a massa organicamente.

3. A Cocção: Unte a frigideira apenas para a primeira leva. Depois, a massa não grudará. Coloque uma colher de sopa bem cheia de massa no aro (ou na superfície), nivele levemente e retire o aro imediatamente.

O truque final é tampar a frigideira. Isso cria uma pequena câmara de vapor que cozinha o interior de queijo uniformemente enquanto a superfície se firma. Aguarde alguns minutos. O sinal de que é hora de virar é quando a camada superior perde o brilho (fica opaca/seca) e as bordas começam a dourar.

4. O Toque Final: Vire a panqueca com cuidado usando uma espátula. Tampe novamente e deixe dourar por mais alguns minutos do outro lado.

Sugestões de Serviço

O resultado são panquecas com poros delicados no interior e aquela crostinha sutil por fora, mantendo a forma sem perder a maciez.

Sirva-as mornas. Para elevar a experiência, sugiro raspas de chocolate amargo, frutas vermelhas frescas ou congeladas e xaropes sem açúcar. Como a base de queijo tem um sabor neutro e levemente amanteigado, esses acompanhamentos realçam o prato sem sobrecarregá-lo de doçura. É a definição de um café da manhã que nutre o corpo e acolhe o paladar.