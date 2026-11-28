Há receitas que funcionam como uma máquina do tempo. Basta fechar os olhos e sentir o vapor de um caldo aromático para que o ruído da cidade desapareça, substituído pelo zumbido vibrante de um mercado tradicional, onde o ar é denso com especiarias e a vida acontece ao redor de panelas fervendo. O sabaneh palestinense é exatamente isso: um convite sensorial. Não é apenas um guisado de carne de cordeiro, grão-de-bico e espinafre. É a reunião de texturas contrastantes — a fibra da carne, a cremosidade do legume e a doçura terrosa da semente — unidas por um caldo que tem corpo e carácter.
Para quem tem receio da carne de cordeiro por achar o sabor intenso demais, este prato é a prova de que a proporção e a técnica resolvem tudo. Aqui, a carne não brilha isolada; ela se mistura ao grão-de-bico e ao espinafre, criando uma base rústica e reconfortante. O segredo está no equilíbrio: a acidez do limão corta a gordura, enquanto a mistura de especiarias, o baharat, adiciona profundidade sem engolir os ingredientes. Não se trata de uma refeição elaborada para impressionar, mas de um almoço de domingo que pede para ser devorado com pão quente.
A receita original pede carne de cordeiro moída, mas a estrutura lógica do prato funciona com qualquer carne branca de frango ou até com carne bovina magra, ajustando os tempos de cozedura. O elemento crucial é o grão-de-bico, que deve estar bem hidratado e macio, pronto para desintegrar parcialmente e engrossar o caldo natural.
Para a porção principal, prepare:
Esqueça o sachê pronto da loja. A diferença entre um sabor genérico e um aroma complexo mora nas especiarias moídas na hora. O baharat é uma mistura libanesa e palestina clássica. Para obter 1 colher de sopa da medida da receita, triture no pilão ou no liquidificador até virar pó fino:
A mistura deve cheirar doce, picante e levemente picante ao mesmo tempo. Misture tudo antes de usar para garantir que os sabores se integrem.
1. A base crocante dos pinhões. Em uma frigideira seca, toste os pinhões por 3 a 4 minutos. Eles não devem queimar, apenas dourar até liberar um aroma de noz fresca. Retire imediatamente e reserve. Este passo adiciona a textura final que faltava: o contraste crocante no meio de um prato úmido.
2. Formando as almôndegas. Com as mãos úmidas, modele as 500 g de carne moída em bolinhas pequenas, de aproximadamente 20 g cada. Passe cada uma pela mistura de baharat até cobrir totalmente. Essa camada de especiarias cria uma crosta aromática durante o douramento e impede que a carne se solte facilmente no caldo.
3. Dourando a carne. Em uma panela larga, aqueça 4 colheres de sopa de azeite em fogo médio-alto. Doure as almôndegas em lotes para não superlotar a panela (se colocadas todas de uma vez, cozinham no vapor e perdem o sabor de dourado). Reserve as peças douradas sobre papel toalha.
4. Montando o caldo. Na mesma panela, com o fundo sujo do douramento (onde está todo o sabor), adicione a cebola picada. Cozinhe por cerca de 7 minutos, mexendo ocasionalmente, até ficar transparente e macia. Adicione o grão-de-bico, o espinafre e a água. Junte o suco de limão e 1 colher de chá de sal. Leve ao fogo alto até ferver, depois cozinhe por 5 minutos, mexendo até o espinafre murchar e incorporar-se ao líquido. O grão-de-bico começará a se desfazer, engrossando levemente o caldo.
5. O cozimento lento. Devolva as almôndegas douradas à panela. Abaixe o fogo para o mínimo, tampe e deixe cozinhar por 20 minutos. Nesta etapa, a carne absorve os sabores do caldo de espinafre e grão-de-bico, enquanto o caldo ganha a gordura e o sabor da carne. Verifique o sal e ajuste com mais limão se o prato parecer pesado.
6. O toque final: o óleo de alho e pimenta. Este é o detalhe que transforma o guisado. Em uma frigideira pequena, aqueça o azeite restante (2 colheres de sopa) em fogo médio. Adicione o alho picado e cozinhe por 3 a 4 minutos, apenas até cheirar e começar a mudar de cor para dourado pálido. Adicione a pimenta vermelha e os grãos de coentro restantes. Desligue o fogo e despeje imediatamente este óleo aromatizado sobre o guisado na panela. Tampe e deixe repousar por 5 minutos mais. O aroma é imediato e intenso.
Sirva quente, salpicado com os pinhões tostados. A pimenta vai subir para a superfície, criando camadas de sabor.
Sobre a carne de cordeiro: Se a sua carne de cordeiro tiver mais gordura, considere reduzir a quantidade de azeite adicionada para evitar que o prato fique oleoso. A gordura da carne é suficiente para cozinhar o grão-de-bico.
Substituições de espinafre: Fora da estação do espinafre, a couve-manteiga é uma excelente substituta, oferecendo uma cor verde escura e uma textura ligeiramente mais fibrosa, que segura bem o caldo. Se usar couve, corte em tiras finas e cozinhe 2 minutos a mais do que o espinafre.
Guarnição: O sabaneh é tradicionalmente servido com pão. O caldo é o ponto alto, então use pão fresco, como pita aquecida no forno ou pão sírio (laffa), para molhar. Se preferir um prato mais completo, um arroz basmati branco ao lado ajuda a absorver o azeite aromático e o caldo. Evite massas pesadas, que competem com a intensidade do baharat.
Ajuste de calor: O baharat já contém pimenta-do-reino e outras especiarias, mas a pimenta vermelha adicionada no final controla o calor. Para uma versão mais suave, use apenas ¼ de colher de chá de pimenta vermelha no óleo de finalização.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A Força Aérea Brasileira intensifica a adoção de inteligência artificial para modernizar suas operações e aumentar a autonomia tecnológica, reduzindo a dependência de tecnologias estrangeiras e fortalecendo a segurança do espaço aéreo nacional.