Paleta bovina desfiada com molho de cranberry, mirtilo e mostarda

Existe um equilíbrio quase mágico quando a intensidade da carne vermelha encontra a acidez vibrante das frutas silvestres. Não é apenas uma questão de sabor, mas de química culinária: a gordura da carne é "cortada" pela vivacidade das bagas, transformando um prato pesado em algo elegante e estimulante. Aqui, a estrela é a paleta, um corte robusto que, após três horas de paciência no forno, deixa de ser resistente para se tornar quase etérea, banhada em um molho denso que brilha entre o doce e o cítrico.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рваная говядина с клюквенным соусом и картофельным пюре

O segredo do cozimento lento

O truque para que a carne desmanche ao toque do garfo está na combinação da temperatura constante (175 °C) com a base de caldo e mel. Enquanto o caldo mantém a umidade, o mel e as frutas criam uma glaçagem que envolve as fibras da carne. A adição de sementes de mostarda traz pequenos pontos de textura e um picante sutil, que impede que o prato se torne excessivamente doce.

Ingredientes

1 kg de paleta bovina

170 g de cranberry congelado

170 g de mirtilo vermelho (lingonberry) congelado

500 ml de caldo de carne

1 cebola roxa picada

1 cenoura em cubos

1 talo de aipo em cubos

4 dentes de alho picadinhos

1 ramo de alecrim fresco

50 ml de mel

1 colher (sopa) de sementes de mostarda

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Passo a passo

1. Selagem: Aqueça o forno a 175 °C. Tempere a paleta generosamente com sal e pimenta. Em uma panela de fundo grosso ou assadeira que possa ir ao fogo, aqueça o azeite e sele a carne de todos os lados. Busque aquela crosta dourada e firme; é ela que guarda os sucos e aprofunda o sabor do prato. Retire a carne e reserve em um prato.

2. A base aromática: Na mesma gordura da carne, refogue a cebola, a cenoura e o aipo por cerca de 5 a 6 minutos. Quando os vegetais amolecerem e começarem a corar, adicione o alho.

3. O molho: Junte as frutas congeladas, o caldo de carne, o mel, as sementes de mostarda e o ramo de alecrim. Mexa bem até que o mel esteja completamente dissolvido e os sabores integrados.

4. O cozimento: Reposicione a carne no centro da panela, mergulhada nos vegetais e frutas. Tampe hermeticamente para que o vapor não escape e leve ao forno por 3 horas.

5. Finalização: Ao retirar do forno, você notará que a carne está extremamente macia. Use dois garfos para desfiá-la grosseiramente ainda dentro do molho, permitindo que cada fibra absorva o líquido espesso.

Como servir

Para não competir com a complexidade do molho, a melhor companhia é um purê de batatas bem cremoso. A neutralidade da batata serve como uma tela branca para que as cores e sabores do molho de cranberry e mirtilo se destaquem. Regue a carne e o acompanhamento com abundância do molho rico que ficou na panela.

Dica de variação: Se quiser um toque extra de frescor ao servir, salpique algumas folhas de salsinha picada ou raspas de casca de laranja sobre a carne.