Blinis de queijo e cebolinha: massa com recheio incorporado e textura contrastante

Sabe aqueles dias em que a gente quer algo que sustente, mas não tem paciência para rechear buraquinho por buraquinho? É aí que entra a mágica dos blinis com queijo e cebolinha. O segredo aqui é a praticidade: em vez de montar o recheio depois, nós misturamos tudo na massa. O resultado é um disco dourado onde o queijo derreteu em pontos estratégicos, criando pequenas crateras de sabor e texturas contrastantes — o macio do centro e a crocância das bordas.

Essas panquecas salgadas são a companhia perfeita para aquele caldo quente de inverno ou para despertar o apetite em um café da manhã reforçado. É a prova de que ingredientes simples, quando bem distribuídos, transformam uma massa básica em um banquete.

O que você vai precisar

Para a massa:

250 ml de leite

2 ovos

150 g de farinha de trigo

1 colher (sopa) de óleo vegetal (mais um pouco para untar a frigideira)

½ colher (café) de açúcar

Uma pitada de sal

Para dar alma ao prato:

100 g de queijo duro ralado (como parmesão ou gruyère)

1 punhado pequeno de cebolinha fresca picada

Passo a passo na cozinha

1. A base: Em uma tigela funda, bata os ovos com o sal e o açúcar. Quando a mistura estiver homogênea, despeje o leite e misture novamente.

2. A estrutura: Adicione a farinha aos poucos. O truque aqui é mexer sem parar com um batedor (fouet) para que a massa fique lisa, sem aquelas bolinhas de farinha que insistem em aparecer.

3. O toque final: Incorpore o queijo ralado, a cebolinha picadinha e a colher de óleo. Misture bem para que os ingredientes fiquem distribuídos por toda a massa.

4. O fogo: Aqueça a frigideira com um fio de óleo. Despeje uma concha de massa e espalhe para formar um disco fino. Doure dos dois lados até que o queijo comece a borbulhar e a massa ganhe aquele tom dourado apetitoso.

Dicas de ouro para não errar

Atenção ao repouso: Como o queijo e a cebolinha são mais densos que a massa, eles tendem a ir para o fundo da tigela com o tempo. Para que cada panqueca tenha a mesma quantidade de sabor, use a concha para dar uma mexida na massa antes de cada nova porção na frigideira.

Hora de servir: O ápice desse prato é o momento imediato. Sirva-os pelando! É quando o queijo ainda está elástico e as bordas estão crocantes. Uma colherada generosa de sour cream, coalhada seca ou um molho de alho fresco eleva a experiência para outro nível.