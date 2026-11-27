Canudinhos de massa folhada com maçã e canela: receita prática

Quem não resiste ao perfume de maçã e canela invadindo a cozinha? Muitas vezes, a vontade de um doce caseiro esbarra na preguiça de lidar com fermentos e longos tempos de descanso. É aqui que entra a magia da massa folhada pronta: ela é o atalho perfeito para aquele contraste irresistível entre a crocância dourada do exterior e a suculência do recheio de frutas.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблочные рулеты

Esses canudinhos são a solução ideal para um chá em família, unindo a praticidade de poucos ingredientes com um resultado visualmente profissional. Vamos transformar ingredientes simples em um deleite crocante.

Ingredientes

Massa folhada pronta: 500g

Maçãs médias: 3 unidades

Açúcar: 3 colheres de sopa

Canela em pó: 1 colher de chá

Ovo: 1 unidade (para pincelar)

Açúcar de confeiteiro: a gosto (para finalizar)

Passo a passo para o resultado perfeito

O recheio: Comece preparando as maçãs. Descasque-as e remova as sementes. O segredo aqui está no corte: pique a polpa em cubos pequenos e uniformes. Isso garante que a fruta cozinhe por igual e que o recheio se distribua melhor dentro do rolinho. Leve os cubos a uma tigela, adicione o açúcar e a canela, misturando delicadamente até que cada pedaço de fruta esteja envolto pelas especiarias.

A base: Abra a massa folhada com um rolo até atingir uma espessura de aproximadamente 3 a 4 mm. Se a massa estiver grossa demais, ela perde a leveza; se estiver fina demais, pode rasgar com o peso da fruta. Corte a massa em tiras longitudinais de 4 a 5 cm de largura.

A montagem: Distribua o recheio de maçã sobre cada tira de massa, formando uma camada uniforme. Enrole a massa com cuidado, criando canudinhos firmes e apertados. A precisão aqui evita que o recheio escape durante a cocção.

O toque final e o forno: Forre uma assadeira com papel manteiga e posicione os rolinhos com a emenda voltada para baixo — isso impede que eles abram. Bata levemente o ovo com um garfo e pincele a superfície de cada canudinho. Esse passo é fundamental para garantir aquele brilho vítreo e a cor dourada característica.

Leve ao forno pré-aquecido a 200 °C. O tempo de permanência é de 20 a 25 minutos. O sinal de ponto é claro: a massa deve estar inflada e com uma cor dourada intensa.

Retire do forno, deixe amornar levemente e finalize peneirando o açúcar de confeiteiro por cima, criando um efeito de neve que contrasta com o dourado da massa.

Dicas de ouro para a sua receita

A escolha da fruta: Recomendo utilizar maçãs do tipo ácido-doce (como a Granny Smith). O contraste da acidez da fruta com a doçura da massa e do açúcar de confeiteiro equilibra o paladar e evita que o doce se torne enjoativo.

Cuidado com a medida: Não exagere na quantidade de maçãs por tira. O excesso de recheio pode romper a massa e fazer com que o suco da fruta vaze para a assadeira, comprometendo a crocância da base.

Serviço: Estes canudinhos atingem seu ápice de sabor enquanto ainda estão mornos. Sirva-os acompanhados de um chá recém-passado ou um copo de leite quente para uma experiência verdadeiramente aconchegante.