Pirogkis de repolho rápido: massa de kefir e bicarbonato sem espera de fermento

Sabe aqueles dias em que a vontade de comer algo quentinho e caseiro bate forte, mas a ideia de esperar horas para a massa do pão crescer parece impossível? É aí que entra o poder do kefir. Esse ingrediente transforma a cozinha em um refúgio rápido: em vez de paciência monastical com o fermento, temos uma reação química imediata que entrega pirogjkis (aqueles bolinhos fritos) macios, dourados e com aquele cheirinho de casa de vó que abraça a gente.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареные пирожки на тарелке

A combinação do kefir com o repolho refogado é um clássico por um motivo: o equilíbrio entre a acidez suave da massa e a doçura natural dos legumes cozidos. É o tipo de receita que não exige técnicas complexas, apenas o prazer de colocar a mão na massa e ver a mágica acontecer na frigideira.

O que você vai precisar

Para a massa:

300g de farinha de trigo

200ml de kefir

1 ovo

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de óleo vegetal

Para o recheio:

½ repolho branco

1 cebola média

1 cenoura

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Óleo vegetal para refogar e fritar

Mão na massa: o passo a passo

1. O coração do pirogi (O recheio): Comece picando o repolho bem fininho. A cebola deve vir em cubinhos pequenos e a cenoura ralada ou em tiras finas. Em uma frigideira com óleo, refogue a cebola e a cenoura até que fiquem macias e aromáticas. Adicione o repolho, tampe a panela e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 a 20 minutos. Finalize com sal e pimenta. Dica fundamental: deixe o recheio esfriar antes de montar; recheio quente pode "derreter" a massa por dentro.

2. A alquimia da massa: Em uma tigela, misture o kefir, o ovo, o sal, o açúcar, o bicarbonato e o óleo. Bata com um fouet ou garfo até ficar homogêneo. Vá peneirando a farinha aos poucos, misturando até obter uma massa macia e maleável, que não grude excessivamente nas mãos.

3. Modelando a delícia: Divida a massa em bolinhas do mesmo tamanho. Abra cada uma com um rolo ou com a palma da mão, formando um disco. Coloque uma porção generosa (mas sem exagero) do recheio de repolho no centro e feche as bordas apertando bem, garantindo que não haja frestas.

4. O toque final: Aqueça o óleo em uma frigideira. Coloque os pirogis com a costura (a dobra) virada para baixo primeiro. Frite em fogo médio por aproximadamente 3 a 4 minutos de cada lado. O sinal de ponto é aquela cor dourada vibrante e a textura crocante por fora, mas que cede ao toque.

Para servir e variar

Sirva enquanto ainda estiverem soltando vapor, acompanhados de uma colherada de sour cream (creme azedo) ou smetana bem gelada. O contraste térmico entre o bolinho quente e o creme frio é o que eleva esse prato ao nível de banquete.

Truques de cozinha:

Mais maciez: Se quiser que a massa fique ainda mais aveludada, adicione uma colher de sopa de creme de leite ou smetana durante a mistura dos líquidos.

Se quiser que a massa fique ainda mais aveludada, adicione uma colher de sopa de creme de leite ou smetana durante a mistura dos líquidos. Cuidado com o recheio: Não exagere na quantidade de repolho para que você consiga fechar bem as bordas; isso evita que o suco do legume escape e suje o óleo da fritura.

Não exagere na quantidade de repolho para que você consiga fechar bem as bordas; isso evita que o suco do legume escape e suje o óleo da fritura. Sobrou? No dia seguinte, basta aquecê-los rapidamente na frigideira para que recuperem a maciez original.