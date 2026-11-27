Gratinada de batata com tomilho e noz-moscada: receita de forno lento

Imagine o cenário: você precisa de um acompanhamento que saia da caixa do batido tradicional sem exigir habilidades de chef de restaurante. A resposta está em fatias finas de batata, amarelas e macias, que cozinham lentamente numa cama de leite e creme, abraçadas pelo aroma penetrante do alho e do tomilho fresco. O resultado é uma gratinada que se desmancha na boca, coroada por uma crosta de queijo que estala sob o garfo. É aquele prato que parece sofisticado, mas na sua cozinha ele se monta com a mesma naturalidade com que se lava um tomate.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеченная картошка с сыром

A alquimia do líquido aromático

A mágica aqui não é a batata em si, e sim o meio em que ela vive. Não estamos falando de simplesmente juntar leite e creme. O segredo está na infusão. Ao levar o leite, as natas, o alho e os raminhos de tomilho ao ponto de ebulição e depois deixá-los repousar, extraímos a essência verde do tomilho e a doçura sutil do alho. Ao coar essa mistura, obtemos uma base líquida que não é apenas gordura e água, mas um veículo aromático. É essa nuance, essa pitada de noz-moscada misturada à base cremosa, que eleva o sabor de um ingrediente básico a algo digno de mesa de domingo.

Ingredientes para a forma quadrada de 20x20 cm

1 kg de batatas (lavadas e descascadas)

150 ml de leite

142 ml de creme de leite (natas) gordo

25 g de parmesão ralado

1 dente de alho

2 raminhos de tomilho fresco

1 pitada de noz-moscada ralada

Manteiga para untar

Sal e pimenta-do-reino moída na hora, a gosto

O método passo a passo

Antes de começar, aqueça o forno a 160 °C. Essa temperatura moderada é crucial: ela permite que o interior cozinhe por igual sem que o queijo queime por fora. Prepare sua forma quadrada forrando o fundo e as bordas com papel-manteiga, unte generosamente com manteiga. A papelada facilita a limpeza e ajuda o prato a manter a forma ao ser invertido ou retirado.

Corte as batatas em rodelas finas, com cerca de 3 mm de espessura. Não tenha pressa aqui; fatias irregulares cozinham de forma desigual. Seque as rodelas com um pano de prato limpo ou papel-toalha. Essa remoção da umidade superficial é o pequeno truque que garante uma textura mais consistente, evitando que a mistura fique aguada demais.

Numa panela, combine o leite e o creme de leite. Parta o dente de alho ao meio e junte com os raminhos de tomilho. Leve ao fogo até a mistura começar a ferver, depois desligue imediatamente. Deixe repousar por alguns minutos para que os aromas se fixem. Passe a mistura por uma peneira fina, descartando o alho e as ervas. Aqueça levemente essa base líquida novamente e adicione a noz-moscada. Mexa bem. O cheiro que sobe agora é o sinal de que você acertou no ponto.

Na forma preparada, disponha metade das batatas em camadas, sobrepondo levemente as rodelas como telhas de um telhado. Tempere cada camada com uma pitada de sal e pimenta. Regue com metade da mistura de creme aromatizada. Repita o processo com a segunda metade das batatas, salpique mais temperos e adicione o restante do creme. Finalize cobrindo toda a superfície com o parmesão ralado fino. Ele vai derreter, caramelizar levemente e criar aquela crosta dourada que dá o visual final.

Leve ao forno pré-aquecido e asse por 60 a 75 minutos. A prova definitiva é a faca: ela deve entrar na batata com facilidade, sem resistência. A superfície deve estar de um dourado intenso e bolhosa em alguns pontos.

Quando retirado do forno, aguarde alguns minutos antes de cortar. A estrutura interna ainda está instável e precisa de tempo para firmar. Uma gratinada quente, com as camadas distinguíveis e o queijo estalando, é a prova de que a simplicidade, quando bem executada, é a forma mais elegante de hospitalidade.