Salada de Camarão: o truque do clara ralada para imitar neve

Imagine um prato que parece uma queda de neve fresca antes da celebração do Ano Novo, mas com o sabor de uma refeição caseira, quente e reconfortante. Esta é a essência da salada em camadas conhecida como "Cabra da Neve" (ou "Criança da Neve"). Não se trata apenas de uma coleção de ingredientes empilhados numa tigela; é um estudo de contrastes. O peito de frango macio encontra o abraço picante e aromático do queijo e do alho, seguido pela surpresa doce e macia das ameixas secas e pela crocância das nozes. O toque final, uma cobertura fofa de claras de ovo raladas, transforma toda a criação num espetáculo leve e arejado. Esta é uma alternativa fiável aos pratos tradicionais de fim de ano, oferecendo satisfação sem a complexidade avassaladora de um projeto de vários dias.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат "Снежная козочка"

A Base: Precisão e Textura

Para alcançar este equilíbrio estético e textural específico, a preparação requer alguns passos deliberados. O objetivo é manter a personalidade distinta de cada camada, permitindo que se complementem. Comece pelo frango. Precisa de 250 gramas de filete. Coza-o em água com sal até que esteja completamente cozido. Aqui fica um pequeno truque: não escorra o caldo completamente nem retire a carne imediatamente. Deixe o filete repousar no líquido morno ou num prato até arrefecer um pouco. Isto evita que as proteínas se contraiam demasiado, mantendo a carne suculenta. Pique o frango arrefecido em pedaços pequenos e uniformes. Misture-os delicadamente com uma porção dos 150 gramas de maionese indicados na receita. Este tempero inicial garante que o frango se mantém húmido e não seca enquanto prepara os outros ingredientes.

De seguida, prepare os ovos. Vai precisar de três. Coza-os até ficarem firmes, arrefeça-os em água fria e descasque-os. Separe cuidadosamente as claras das gemas. Amasse as gemas até obter uma consistência fina e arenosa. Reserve as claras; são as estrelas do prato, à espera de serem utilizadas.

O Coração do Prato: Queijo e Alho

Agora, construa a base saborosa. Rale 150 gramas de queijo duro num ralador médio ou fino. Isto dará estrutura à salada. Pegue num ou dois dentes de alho, dependendo da sua preferência por um sabor mais intenso, e esmague-os com um espremedor ou pique-os finamente. Numa tigela funda, misture o queijo ralado, o alho esmagado, as gemas esmagadas e uma boa parte da restante maionese. Misture bem até obter uma pasta homogénea e cremosa. Esta camada é o que dará à salada o seu sabor robusto e saboroso, equilibrando a doçura que virá a seguir.

Enquanto a mistura de queijo repousa, prepare as frutas e as nozes. Lave 100 gramas de ameixas secas em água morna para remover qualquer pó e, em seguida, seque-as cuidadosamente com papel de cozinha. Corte-as em pedaços médios. Pegue em 50 gramas de nozes e pique-as finamente com uma faca. As ameixas oferecem um contraponto suave e doce ao sabor salgado do queijo, enquanto as nozes proporcionam o contraste de textura necessário.

Montagem: Camada a Camada

Comece a montagem num prato de servir largo. Disponha uma camada de folhas de salada lavadas e secas, rasgadas em pedaços grandes. Esta base verde acrescenta frescura e destaca a salada do prato. Espalhe o frango, temperado com maionese, uniformemente sobre as folhas. Esta é a primeira camada substancial.

De seguida, espalhe a mistura de queijo e gema de ovo sobre o frango. Certifique-se de que é uma camada uniforme. Coloque os pedaços de ameixa seca sobre a camada de queijo. Distribua as nozes picadas sobre as ameixas. Agora, adicione uma camada fina e delicada de maionese sobre as nozes. Este serve como aglutinante e ponte de sabor para a camada final.

O Toque Final: A 'Neve'

Pegue nas claras reservadas e rale-as num ralador grosso. O resultado deve ser leve e fofo, semelhante à neve fresca. Polvilhe generosamente sobre toda a superfície da salada. Seja delicado; não pressione nem compacte as claras raladas. Deixe-as acumularem-se soltas para criar este efeito volumoso e nevado. Por fim, se desejar, adicione uma camada muito fina e delicada de maionese por cima para fixar as fatias brancas, embora o impacto visual seja melhor quando estão espalhadas livremente. Este passo final transforma o prato de uma boa salada numa peça central festiva, pronta para a mesa.