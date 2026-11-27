Existe algo mais reconfortante do que o vapor subindo de uma panela, trazendo aquele cheiro de tempero que preenche a casa? Para a ceia de Ano Novo, onde a cozinha costuma virar um campo de batalha, a estratégia é a simplicidade inteligente. Os mantis — esses bolinhos cozidos no vapor, típicos da Ásia Central — são a escolha perfeita: você prepara tudo com calma dias antes, congela e, na hora da festa, só precisa ligar o fogo. Sem lactose, nutritivos e com um toque surpreendente de abóbora que traz cor e doçura à carne.
Diferente do quibe ou da almôndega, aqui a carne não é moída por máquina, mas picada na ponta da faca. Esse pequeno detalhe muda tudo: você sente a fibra da carne e a textura dos cubinhos de abóbora, criando um contraste interessante dentro da massa macia. A abóbora não serve apenas para dar volume, ela libera a umidade necessária para que a carne não fique seca no vapor.
Para a massa:
Para o recheio:
1. A massa: Em uma tigela funda, faça um buraco no centro da farinha. Adicione o ovo, o sal e a água mineral. Sove até obter uma massa firme e homogênea. Se sentir que está grudando, polvilhe um pouco mais de farinha. Envolva-a em plástico filme e deixe descansar na geladeira — esse descanso é essencial para que a massa relaxe e seja fácil de abrir.
2. O recheio: Para facilitar o corte, coloque a carne no congelador por alguns minutos até que fique levemente endurecida. Pique a carne em cubinhos bem pequenos (cerca de 0,5 cm). Faça o mesmo com a abóbora (sem casca e sementes) e a cebola. Misture tudo em uma tigela, adicione o sal, a pimenta e o Khmeli-Suneli. Massageie a mistura com as mãos para que os temperos penetrem bem em cada pedacinho de carne.
3. Modelagem e congelamento: Abra a massa bem fina. Use a borda de uma xícara ou copo para cortar círculos perfeitos. Recheie e feche conforme sua preferência (existem diversas dobras tradicionais). Coloque-os em uma assadeira com papel manteiga ou farinha, deixando espaço entre eles. Leve ao freezer por 3 a 4 horas. Depois de firmes, você pode guardá-los em sacos plásticos.
4. O cozimento: Na noite da ceia, prepare a panela de mantis (ou vaporizador). Unte cada andar com óleo vegetal ou manteiga para evitar que a massa grude. Arrume os bolinhos congelados com um intervalo de 2 a 3 cm. Coloque água levemente salgada na base e cozinhe no vapor por 40 minutos.
Equilíbrio: Cuidado com o Khmeli-Suneli. Ele é potente e deve ser um sussurro, não um grito; a ideia é realçar a carne e a abóbora, não escondê-las.
Truque de suculência: Se quiser que o recheio fique ainda mais úmido, experimente adicionar 50 ml de água gelada à mistura de carne e abóbora antes de montar.
Variação: Se quiser aproveitar o espaço da panela, coloque alguns mini milhos no vapor junto com os mantis. O sabor adocicado do milho harmoniza lindamente com a abóbora do recheio.
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