Tefteli: almôndegas com arroz cozidas em molho cremoso de nata e tomate

Esqueça aquela imagem pálida das almôndegas de cantina escolar ou pratos sem graça de domingo. Quando olhamos para as tefteli — aquelas bolinhas de carne com arroz — com carinho, descobrimos que elas são a definição de "comida que abraça". Em um molho cremoso de nata e tomate, esse prato deixa de ser apenas uma forma de usar a carne moída da geladeira para se tornar o centro de um jantar aconchegante, daqueles que preenchem a casa com um aroma de cuidado e saciedade.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашние тефтели ежики в соусе

O segredo aqui não está em ingredientes exóticos, mas na arquitetura do prato. O arroz, misturado à carne, não serve apenas para render; ele cria uma estrutura macia, quase aveludada, que impede que a carne fique compacta ou seca. Já o molho é o fio condutor: a acidez do tomate equilibra a gordura da nata, envolvendo cada bolinha em uma camada sedosa e dourada que convida a primeira garfada.

O que você vai precisar

A beleza desta receita é a simplicidade. Use ingredientes frescos; a qualidade da carne é o que define a suculência final.

Carne moída: 500g (pode ser bovina, suína ou mista, frango ou peru; evite cortes excessivamente magros para não ressecar).

500g (pode ser bovina, suína ou mista, frango ou peru; evite cortes excessivamente magros para não ressecar). Arroz: ½ xícara (o grão curto ou o parboilizado funcionam melhor por manterem a forma).

½ xícara (o grão curto ou o parboilizado funcionam melhor por manterem a forma). Cebola: 1 unidade média.

1 unidade média. Nata ou creme de leite: 200g (prefira opções com 15-20% de gordura para garantir a cremosidade).

200g (prefira opções com 15-20% de gordura para garantir a cremosidade). Extrato de tomate: 2 colheres de sopa.

2 colheres de sopa. Água: 1,5 xícara (para o molho).

1,5 xícara (para o molho). Sal: a gosto.

Mão na massa

O processo leva cerca de uma hora, mas a maior parte do tempo é de espera. É o momento perfeito para tomar um copo d'água ou organizar a mesa enquanto a magia acontece no fogo baixo.

1. A base: Comece lavando bem o arroz em água corrente até que ela saia quase transparente. Esse detalhe remove o excesso de amido e garante que o arroz não vire uma pasta colante dentro da carne. Misture o arroz lavado à carne moída. Agora, o truque da cebola: em vez de picar, rale a cebola no ralo grosso. Isso faz com que ela se funda à massa, cozinhando uniformemente e liberando a doçura sem deixar pedaços crocantes que interrompam a textura.

2. Modelagem: Tempere com sal e misture tudo com as mãos até obter uma massa homogênea. Molhe levemente as mãos com água ou azeite para a carne não grudar. Modele bolinhas do tamanho de uma noz (ou um pouco maiores) e acomode-as em uma panela de fundo grosso ou caçarola, em uma única camada, deixando espaço para o molho circular.

3. O banho de sabor: Em um recipiente à parte, misture a nata, o extrato de tomate e a água morna. Bata com um batedor ou garfo até que a mistura fique lisa, sem grumos, em um tom rosa-creme. Despeje cuidadosamente sobre as tefteli; elas devem ficar parcial ou totalmente cobertas, dependendo do tamanho da sua panela.

4. O cozimento lento: Tampe a panela e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, abaixe a chama para o mínimo. Deixe cozinhar por 35 a 40 minutos. É esse cozimento lento que permite ao arroz absorver o molho e à carne atingir o ponto ideal de maciez sem endurecer.

5. O toque final: Para saber se estão prontas, espete uma bolinha com um palito ou faca; se o líquido que sair for transparente e a carne se soltar facilmente, está perfeito. Se preferir um molho mais denso, retire a tampa e deixe ferver por mais dois minutos em fogo alto, mexendo com cuidado.

Sirva as tefteli bem quentes, regando generosamente cada prato com o molho. É um prato honesto, previsível da melhor maneira possível e profundamente reconfortante. Não exige técnicas de chef, mas entrega a satisfação de uma comida feita com calma e alma.