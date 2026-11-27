Bolo de cenoura sem forno e sem farinha com creme de castanha-de-caju

A ideia de um bolo de cenoura sem forno, sem ovos, sem farinha e, para espanto dos puristas, sem açúcar cristal, pode soar como uma lista de restrições. Mas aqui não se trata de abrir mão de prazer, e sim de trocar a estrutura clássica por outra arquitetura de sabor. A cenoura não se esconde numa massa fofa; ela brilha, suculenta e presente. O que segura esse doce é a química da frescura e um truque de ouro: um creme de castanha-de-caju que, graças ao óleo de coco, alcança a densidade aveludada do cream cheese. É um convite para quem gosta de ver os ingredientes protagonistas, sem intermediários.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Морковный кекс без сахара

A textura do creme: o segredo da cremosidade

O ponto de partida é o creme. Para que ele fique liso, sem aquelas pontas de amêndoa que arranham o céu, as castanhas (120 g, vindas de dois pacotes de 140 g) precisam de um banho. Mergulhe-as em água fria por 4 a 6 horas. Esse passo é a salvação de quem não tem um liquidificador industrial: amolece a fibra e facilita a trituração. Depois de escorridas, processe as castanhas com 70 ml de xarope de bordo e 3 colheres de sopa de óleo de coco, adicionando apenas algumas gotas de água morna para ajudar no movimento. O resultado deve ser uma pasta espessa. Leve à geladeira para firmar antes de usar.

A base: cenoura que se faz notar

Para a parte sólida, esqueça as batatas ou a mandioca. A estrela é a cenoura (300 g), ralada em fatias grossas para manter a mordida crocante. Ela encontra companhia em 200 g de tâmaras secas, sem caroço, batidas até virarem uma pasta doce e pegajosa. Essa mistura é a espinha dorsal do doce. Adicione a ela 1 e ½ xícara de farelo de aveia, 100 g de damasco seco cortado em cubos de 5 mm, a polpa de meio coco médio fresco (cascada e ralado), o raspado de dois limões-sicilianos grandes (ou laranjas, dependendo da disponibilidade local), ½ colher de chá de canela em pó e 1 xícara de suco de laranja. Um detalhe que faz diferença: deixe os damascos de molho nesse mesmo suco, com a casca ralada, por 4 horas antes de montar. Eles ganham uma profundidade aromática que transforma a mistura.

Montagem: paciência e frio

Pegue uma forma de 18 a 20 cm de diâmetro e forre com plástico-filme, deixando sobras nas bordas para facilitar a remoção depois. Espalhe metade da massa de cenoura no fundo, pressionando com as mãos para compactar bem. Cubra com cerca de um terço do creme de castanhas. Agora, a pausa obrigatória: leve a forma ao freezer por 1 a 2 horas. Esse tempo de estabilização é o que permite que a segunda camada de massa de cenoura seja adicionada sem borrar o creme. Pressione novamente, cubra com o plástico-filme e leve à geladeira por 8 a 12 horas. É aqui que o doce ganha corpo. Ao desenformar, puxe com cuidado pelas bordas do plástico, retire a película, cubra com o restante do creme e finalize com castanhas, pistaches e folhas de hortelã. Para o corte perfeito, leve à freezer por mais 1 hora antes de servir.

Se o seu paladar pede um toque de picância, experimente adicionar cardamomo moído ou gengibre fresco ralado. O gengibre tem uma conversa química linda com a cenoura e a laranja, mas use com moderação: algumas rasuras bastam para o perfume, sem dominar o sabor.