Receita de Sopa de Peru: modo de preparo com legumes assados e caldo robusto

Sabe aquele momento em que a cozinha parece pedir algo reconfortante, mas você não quer cair na rotina do refogado de cebola e cenoura de sempre? O segredo para transformar legumes simples e um corte comum de ave em uma sopa de sabor profundo não está em ingredientes exóticos, mas em uma mudança de temperatura: trocar a panela pelo forno. Quando assamos os vegetais, eles perdem a água excessiva e a caramelização natural surge, entregando ao caldo uma doçura terrosa e sofisticada que o cozimento simples jamais alcançaria.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Суп из индейки с клюквой и зеленью

A escolha da carne é fundamental. Aqui, a coxa de peru com osso é a protagonista; ela oferece uma estrutura de sabor muito mais robusta e untuosa do que o peito, resultando em um caldo encorpado. E para quem gosta de aproveitar tudo, a receita resgata a sabedoria da cozinha ancestral: as cascas de legumes e os talos de ervas, que normalmente iriam para o lixo, tornam-se a base aromática da fervura, extraindo cada gota de nutriente e sabor antes de serem descartados.

Sopa de Peru com Legumes Caramelizados

Ingredientes:

800 g de coxa de peru com osso

2,5 L de água potável fria

1 pimentão vermelho e 1 pimentão amarelo

4 cenouras jovens e pequenas

1 cebola grande

6 talos de aipo (celery)

1 maço médio de salsinha (usaremos os talos e as folhas)

2 colheres (sopa) de azeite de oliva extra virgem

0,5 colher (chá) de páprica doce moída

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Modo de Preparo:

O Caldo: Coloque a coxa de peru na panela com a água. Leve ao fogo alto até ferver, adicione uma pitada de sal e retire a espuma que subir à superfície. Para enriquecer o sabor, adicione as cascas dos legumes e os talos da salsinha à água. Deixe cozinhar sem tampa por 1 hora e meia. Os Vegetais: Enquanto o caldo apura, preaqueça o forno a 200 °C. Lave e corte a cebola, as cenouras, o aipo e os pimentões em pedaços médios e uniformes. Disponha-os em uma assadeira forrada com papel manteiga, regue com o azeite e leve ao forno por 20 minutos, ou até que fiquem levemente dourados e caramelizados. A Montagem: Coe o caldo, descartando as cascas e talos da fervura. Retire a carne do osso da coxa de peru, desfie ou corte em pedaços e retorne-a à panela. Adicione os legumes assados e a páprica doce. Finalização: Deixe a sopa ferver por mais 20 minutos. Desligue o fogo e adicione a pimenta-do-reino, as folhas de salsinha picadas e as folhas jovens da cenoura (a rama). Tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos antes de servir.

O toque final: O uso da rama da cenoura no final não é apenas visual; ela traz um frescor levemente picante que equilibra a doçura dos pimentões e da cebola assada. É um prato honesto, que valoriza o ingrediente integral e prova que a simplicidade, quando bem executada, é o auge da gastronomia caseira.