Shake de banana com pudim: receita em 3 passos

Sabe aquele desejo de um doce que abraça, com gosto de infância e textura de nuvem? Existe um caminho curto para chegar lá: um shake de banana com pudim de caramelo. A mágica aqui não está na complexidade, mas no encontro de camadas: a cremosidade da fruta, a densidade do pudim e a leveza do sorvete de baunilha. É o tipo de receita que transforma um lanche rápido em um evento, seja para animar a criançada ou para aquele momento de pausa no meio da tarde.

Photo: commons.wikimedia.org by Yuvaqueen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кокосовый коктейль

O que você vai precisar

Para preparar duas porções generosas, reserve os seguintes ingredientes:

200 ml de leite gelado

1 banana bem madura (com a polpa firme)

1 xícara de pudim de caramelo pronto

70 g de sorvete de baunilha (estilo plomby, feito com creme de leite)

2 colheres (sopa) de xarope de caramelo

20 g de chocolate para decorar

Passo a passo para a textura perfeita

O segredo de um shake profissional em casa é a ordem dos fatores. Se você jogar tudo junto, corre o risco de encontrar pedaços de fruta. Vamos evitar isso:

1. A base de fruta: Descasque a banana e corte-a em rodelas grossas. Coloque-as no liquidificador e bata em velocidade média por cerca de 20 a 30 segundos. O objetivo é transformar a fruta em um purê lisinho, sem qualquer grumo.

2. A emulsão: Agora, adicione o pudim de caramelo, o sorvete de baunilha e o leite frio. Bata em velocidade alta por mais 30 segundos. Note que a mistura não apenas se une, mas ganha aeração, criando aquela espuma densa e apetitosa no topo.

3. O toque final: Enquanto o liquidificador trabalha, prepare os copos. Use o xarope de caramelo para "pintar" as paredes internas de dois copos transparentes, criando fios irregulares e elegantes. Despeje o shake com cuidado, finalize com chocolate ralado finamente por cima e insira canudos largos.

Truques de cozinha e variações

Se você não tiver o pudim de caramelo à mão, não desanime. O doce de leite cozido ou um caramelo salgado caseiro trazem a mesma profundidade de sabor e mantêm a estrutura do shake.

Para quem busca mais refrescância: Experimente congelar as rodelas de banana antes de batê-las. Isso deixa a textura ainda mais espessa, quase como um gelato.

Versão para adultos: Se a ocasião pede algo mais sofisticado, transforme o shake em um coquetel. Adicione ao liquidificador entre 30 e 40 ml de rum escuro, uísque ou licor de café. O álcool corta a doçura excessiva e traz notas amadeiradas que combinam perfeitamente com o caramelo.