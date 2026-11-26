Chebureki de carne com abóbora: a técnica do descanso da massa e o recheio úmido

O chebureki, tradicional pastel frito de origem centro-asiática, ganha uma variação interessante ao incorporar a abóbora à carne bovina. A adição do vegetal altera a textura do recheio, conferindo uma suculência maior e um fundo levemente adocicado que contrasta com a crocância da massa escaldada.

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A massa escaldada e o descanso

A base desta receita é a massa feita com água fervente, técnica que garante elasticidade e resistência. Para prepará-la, misture 1 ovo, 3 colheres de sopa de óleo vegetal e 0,5 colher de chá de sal. Incorpore gradualmente 3 xícaras de farinha de trigo e, por fim, adicione 1 xícara de água fervente, sovando até obter a consistência adequada.

O passo decisivo aqui é o descanso: a massa deve repousar por 30 minutos. Esse intervalo permite que o glúten relaxe, possibilitando que a massa seja aberta em camadas finas sem rasgar, o que é essencial para a textura final do prato.

Equilíbrio do recheio e montagem

O diferencial do sabor reside na proporção dos ingredientes internos. A abóbora deve prevalecer levemente sobre a carne para assegurar a humidade do recheio. Misture 150g de abóbora ralada (ralo grosso), 80g de carne moída de bovino, meio cebola picada, 0,5 colher de chá de especiarias e sal a gosto.

Para a montagem, abra a massa em discos do tamanho de um prato. Coloque o recheio em uma das metades, mantendo uma margem de 2 centímetros das bordas. Ao dobrar a massa, pressione as extremidades firmemente com um garfo. Um fechamento hermético é fundamental para evitar que o óleo da fritura penetre no recheio e para que os sucos da abóbora e da carne permaneçam retidos.

A fritura controlada

Aqueça 150ml de óleo vegetal em fogo médio. A temperatura deve ser constante: se estiver excessivamente alta, a massa doura rápido demais e a abóbora não aquece por completo; se estiver baixa, a massa absorve óleo excessivo.

Frite os cheburekis até que ambos os lados apresentem uma cor dourada. O resultado é uma casca crocante que protege um interior úmido e aromático.