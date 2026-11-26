Existe algo mais reconfortante do que aquela sensação de abrir a geladeira e encontrar um prato que parece um abraço? A salada Mimosa é um clássico por um motivo: a sucessão de camadas que se fundem no paladar. Mas, para quem sente que as versões tradicionais podem ser pesadas demais, existe um truque simples que muda completamente a dinâmica do prato: a maçã. A acidez crocante da fruta corta a gordura da maionese e a intensidade do peixe, trazendo um frescor que deixa a receita mais leve e vibrante.
O segredo aqui não está em ingredientes exóticos, mas no preparo cuidadoso de itens básicos. A escolha do peixe é flexível — seja a sutileza do atum, a força da cavala ou a tradição da sardinha -, mas o ponto crucial é drenar bem o líquido para que a salada não vire um creme líquido no prato.
Para a base:
Começamos pelo cozimento: cozinhe a batata e a cenoura com casca até que estejam macias (cerca de 20 a 25 minutos). No mesmo tempo, prepare os ovos cozidos. Para a cebola, um detalhe faz a diferença: escalde-a com água fervente após picar; isso remove a ardência excessiva e deixa o sabor mais suave.
A montagem deve ser feita em um aro culinário ou forma desmontável de aproximadamente 18 cm, seguindo esta sequência para equilibrar texturas e sabores:
Agora vem a parte mais difícil: a espera. Deixe a salada descansar na geladeira por, no mínimo, uma hora. Esse tempo é essencial para que a maionese penetre nas camadas e os sabores se entrosquem. Na hora de servir, retire o aro com cuidado e decore com folhas de salsa fresca.
Se quiser variar, experimente adicionar uma pitada de limão sobre a maçã ralada para garantir que ela permaneça clarinha por mais tempo. Para quem busca algo ainda mais leve, a maionese pode ser substituída por iogurte grego natural temperado com sal e limão.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Nativa da África tropical, a planta depende de contenção térmica acima de 10 °C e manejo ativo de nutrientes para sustentar a densidade estelar das inflorescências.