Por que o resfriamento na forma é essencial para a estrutura deste bolo de ricota?

A estrutura deste bolo de ricota com groselha preta depende do equilíbrio entre a crocância da base amanteigada e a estabilidade do creme de queijo. O resultado é uma sobremesa suculenta que mantém a forma, desde que a etapa de resfriamento seja rigorosamente respeitada.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Десерт с черной смородиной на песочном тесте

A composição da base e a estrutura

Para a massa, a precisão começa na emulsão de 100g de manteiga amolecida com 100g de açúcar e 2 colheres de chá de açúcar baunilhado, batidos até a homogeneidade. A adição de 2 ovos e a incorporação gradual de 300g de farinha de trigo peneirada com 2 colheres de chá de fermento químico definem a textura. O ponto ideal é uma massa macia, que deve obrigatoriamente descansar por 1 hora sob refrigeração em filme plástico para estabilizar a gordura.

A operação decisiva para a integridade da base é a pré-assagem: a massa é estendida em uma forma de 24-26 cm (untada), com bordas altas e fundo furado com um garfo para evitar bolhas. Esta etapa, realizada a 180 °C por 10 minutos, cria a barreira necessária para que a base não absorva a umidade do recheio.

Equilíbrio do recheio e finalização

O recheio é composto por 400g de ricota (ou queijo cottage) misturados com os 100g de açúcar restantes e 250ml de creme de leite (20% de gordura), processados até atingir a consistência de um creme delicado. A adição de 300g de groselhas pretas deve ser feita com espátula, sem esmagar os frutos, preservando a integridade da fruta na massa.

O conjunto retorna ao forno a 180 °C por aproximadamente 40 minutos. O ponto final não é determinado apenas pelo tempo de forno, mas pelo resfriamento: o bolo deve esfriar completamente dentro da forma. Esse processo é fundamental para que a mistura de ricota e creme de leite estabilize, garantindo que o corte seja limpo e a estrutura não se desfaça.

Um detalhe técnico essencial refere-se ao estado das frutas: se as groselhas forem congeladas, devem ser descongeladas em peneira até que todo o excesso de líquido seja drenado. A presença de água livre comprometeria a textura da base, transformando a massa farelenta em uma camada úmida.