Creme de ervilhas com defumados: técnica de cozimento e textura

O resultado desta receita é um creme de ervilhas espesso e aveludado, que equilibra a maciez do cozimento lento com uma leve granulosidade. O caráter substancial do prato vem da combinação dos legumes com o sabor intenso de defumados.

Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Приготовление гороховой каши

O preparo da base

Para alcançar a textura correta, as ervilhas devem ser lavadas e deixadas de molho em água muito quente por 2 horas. Após esse tempo, lava-se o grão novamente e transfere-se para a panela, cobrindo com água limpa até que o nível do líquido ultrapasse a superfície das ervilhas em 1 a 1,5 cm. O cozimento ocorre em fogo baixo, com uma folha de louro, por cerca de 35 a 40 minutos, até que os grãos estejam macios.

A composição de sabores

Enquanto as ervilhas cozinham, prepara-se a base aromática. Cortam-se 100g de barriga de porco defumada e 100g de linguiça cozida e defumada em tiras finas, e uma cebola em meia-lua. A cebola é refogada em duas colheres de sopa de óleo vegetal até dourar; em seguida, adicionam-se os defumados, fritando tudo junto por mais 5 minutos.

Finalização

A mistura refogada é incorporada à panela com as ervilhas cozidas. O prato é temperado com sal e pimenta a gosto e mantido em fogo baixo, sob a tampa, por mais 5 minutos. Antes de servir, retira-se a folha de louro. Para preservar o calor e realçar os aromas, a recomendação é servir em louças de paredes grossas previamente aquecidas, finalizando com ervas frescas.