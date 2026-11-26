Filé de polaca ao vapor: controle do tempo aos 12 minutos para evitar ressecamento

O filé de polaca (mintai) cozido no vapor é um exemplo de como a simplicidade técnica pode preservar a integridade de um ingrediente. Sem a interferência de farinhas ou gorduras excessivas, o método destaca a proteína magra do peixe, resultando em um jantar leve e nutritivo que dispensa equipamentos profissionais, exigindo apenas a função de cozimento a vapor de uma panela elétrica.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Минтай, запечённый в фольге с овощами

O ponto crítico deste preparo é o controle rigoroso do tempo. Por ser um peixe delicado, a polaca resseca rapidamente. A operação decisiva ocorre aos 12 minutos: é necessário verificar se a parte mais grossa da carne se solta facilmente com um garfo. Caso isso ocorra, o processo deve ser interrompido imediatamente para garantir a suculência. O tempo total de preparo não excede 15 minutos.

Ingredientes e Preparo

Para quatro porções, utilizam-se:

600g de filé de polaca (fresco ou descongelado corretamente)

10ml de óleo vegetal refinado

15ml de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cada porção apresenta aproximadamente 131,07 kcal, com 23,88g de proteínas, 3,83g de gorduras e 0,11g de carboidratos.

A preparação começa com a remoção da umidade excessiva do filé descongelado através de papel toalha, passo essencial para a manutenção da estrutura da carne. Após retirar eventuais espinhas com uma pinça, o peixe é cortado em quatro porções iguais.

Os pedaços são temperados com sal, pimenta e levemente untados com óleo vegetal. Na panela elétrica, adiciona-se a quantidade de água recomendada pelo fabricante e instala-se a cesta de vapor. Os filés devem ser organizados em camada única, mantendo um pequeno espaço entre eles para permitir a circulação uniforme do vapor.

O cozimento é realizado no modo "vapor" por 12 a 15 minutos. Assim que a textura estiver correta, o peixe é transferido para os pratos e finalizado com o suco de limão, devendo ser servido imediatamente. Esta técnica é igualmente aplicável a outros peixes brancos, como o bacalhau fresco, a pescada ou o panga.