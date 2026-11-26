Molho de tomate ácido no frango: equilíbrio surge sem deixar o prato doce

O frango é uma proteína de sabor neutro, o que torna o molho o elemento central da preparação. Quando se utiliza uma base de tomate — seja por meio de tomates frescos, passata ou extrato -, é comum surgir uma acidez acentuada. Para equilibrar esse perfil e arredondar o sabor, a adição de uma pitada de açúcar ou gotas de mel funciona como um balanceador, eliminando a aspereza sem transformar o prato em algo doce.

Photo: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Курица в томатном соусе с паприкой

Métodos de preparo: da frigideira ao forno

Para um resultado rápido com filés de frango, a técnica consiste em selar a carne até dourar e reservá-la. Na mesma gordura, refogam-se cebola, alho e tomates. Assim que o molho ferve, o frango retorna à panela para cozinhar sob a tampa por 15 a 20 minutos, garantindo a suculência. Esta base é versátil para acompanhamentos diversos ou para rechear pães pita.

Uma versão mais robusta é o chakhokhbili. Na ausência de tomates extremamente doces, o uso de extrato de tomate de qualidade (preferencialmente de tomates secos) supre a necessidade. Sobrecoxas douradas e cozidas com pimentão, cebola e o tempero khmeli-suneli resultam em um prato denso e aromático, ideal com arroz ou batatas.

Outras variações exploram diferentes perfis aromáticos:

Estilo Indiano: coxas de frango cozidas com gengibre, cúrcuma e garam masala, finalizadas com creme de leite para obter uma textura aveludada.

Estilo Pan-asiático: asas de frango empanadas em farinha e amido, fritas e depois glaciadas em um molho agridoce de ketchup, vinagre de vinho, mel e gengibre.

Combinações e finalizações

O molho de tomate também atua como agente de união em cozidos. Em ragus de batata, a páprica defumada e o tomilho conferem notas amadeiradas. Há também a técnica do eintopf (panela única), onde rolinhos de massa insípida são cozidos diretamente no molho de tomate e vegetais, absorvendo os sucos da carne.

Para ocasiões especiais, filés recheados com queijo defumado e bacon podem ser assados no forno a 180 °C. Nesse caso, um molho de tomate com soja atua como glaciado, criando uma camada externa densa enquanto o queijo derrete internamente.

Em preparos de tempo reduzido, o uso de lecsó (conserva de pimentão e tomate) simplifica a base. Basta refogar o filé com cebola e alho, adicionar o lecsó, azeitonas, alcaparras e um pouco de vinho branco seco. Após 15 minutos de cozimento, o prato atinge a complexidade de sabor de um jantar elaborado.