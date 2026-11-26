O frango é uma proteína de sabor neutro, o que torna o molho o elemento central da preparação. Quando se utiliza uma base de tomate — seja por meio de tomates frescos, passata ou extrato -, é comum surgir uma acidez acentuada. Para equilibrar esse perfil e arredondar o sabor, a adição de uma pitada de açúcar ou gotas de mel funciona como um balanceador, eliminando a aspereza sem transformar o prato em algo doce.
Para um resultado rápido com filés de frango, a técnica consiste em selar a carne até dourar e reservá-la. Na mesma gordura, refogam-se cebola, alho e tomates. Assim que o molho ferve, o frango retorna à panela para cozinhar sob a tampa por 15 a 20 minutos, garantindo a suculência. Esta base é versátil para acompanhamentos diversos ou para rechear pães pita.
Uma versão mais robusta é o chakhokhbili. Na ausência de tomates extremamente doces, o uso de extrato de tomate de qualidade (preferencialmente de tomates secos) supre a necessidade. Sobrecoxas douradas e cozidas com pimentão, cebola e o tempero khmeli-suneli resultam em um prato denso e aromático, ideal com arroz ou batatas.
Outras variações exploram diferentes perfis aromáticos:
O molho de tomate também atua como agente de união em cozidos. Em ragus de batata, a páprica defumada e o tomilho conferem notas amadeiradas. Há também a técnica do eintopf (panela única), onde rolinhos de massa insípida são cozidos diretamente no molho de tomate e vegetais, absorvendo os sucos da carne.
Para ocasiões especiais, filés recheados com queijo defumado e bacon podem ser assados no forno a 180 °C. Nesse caso, um molho de tomate com soja atua como glaciado, criando uma camada externa densa enquanto o queijo derrete internamente.
Em preparos de tempo reduzido, o uso de lecsó (conserva de pimentão e tomate) simplifica a base. Basta refogar o filé com cebola e alho, adicionar o lecsó, azeitonas, alcaparras e um pouco de vinho branco seco. Após 15 minutos de cozimento, o prato atinge a complexidade de sabor de um jantar elaborado.
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Nativa da África tropical, a planta depende de contenção térmica acima de 10 °C e manejo ativo de nutrientes para sustentar a densidade estelar das inflorescências.