Cordeiro com tomate e tomilho: marinada prévia é essencial para a maciez

A textura de um cordeiro que desmancha na boca não é fruto do acaso, mas de um processo paciente de cozimento lento. Segundo a receita de Maria Kovalenko, no livro "Pratos de Restaurante na Sua Cozinha", o segredo para amaciar as fibras da carne reside na marinada prévia com tomilho fresco e cebola, que deve atuar por pelo menos duas horas antes de o prato ir ao fogo.

Photo: Pravda.ru by Дмитрий Козлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеченная баранина с картофелем

A base do sabor: a marinada

Para servir quatro pessoas, utiliza-se 1 kg de carne de cordeiro jovem. A escolha do corte é decisiva: a carne deve ter cor vermelho-vivo e gordura branca; gordura amarelada indica um animal mais velho, o que pode resultar em um aroma excessivamente forte. A carne é cortada em blocos de aproximadamente 5 cm, mantendo a gordura para preservar o sabor.

A marinada é composta por:

100 g de cebola em meia-lua (cortes de 5 mm);

1 dente de alho em fatias;

1 colher de chá de sal;

¼ de colher de chá de pimenta-do-reino moída;

4 colheres de sopa de azeite de oliva refinado;

3 ramos de tomilho fresco.

É fundamental amassar a mistura de vegetais com as mãos para liberar o suco da cebola. A carne é envolvida nesses ingredientes, coberta e levada à geladeira por no mínimo duas horas, preferencialmente durante a noite. O uso do tomilho fresco é indispensável, pois a versão seca altera o perfil aromático e dificulta a remoção dos resíduos antes da cocção.

Do selamento ao cozimento lento

Antes de levar ao fogo, a carne deve ser limpa de todos os resíduos da marinada (cebola, alho e tomilho) e secada rigorosamente com papel-toalha. Esse passo é crítico para garantir que a carne sele e crie a crosta necessária, em vez de cozinhar no próprio suco.

Em uma frigideira ou assadeira larga, aquece-se uma colher de sopa de óleo em fogo alto. A carne é disposta em uma única camada, sem sobreposição, e fritada por três minutos sem ser movida. Em seguida, reduz-se o fogo para nível médio e adicionam-se 150 g de tomates frescos (ou tomates cereja inteiros), 300 g de tomates pelados (em conserva) e uma rodela de limão.

Para a etapa final, a carne recebe mais ¼ de colher de chá de sal, três dentes de alho inteiros e 200 ml de água fervida. O recipiente é vedado com papel alumínio ou tampa e levado ao forno pré-aquecido a 160 °C (modo superior e inferior) por um período de duas horas e meia a três horas. Esse tempo de tomle é o que garante a maciez total da carne.

O prato é finalizado com endro (dill) picado e servido sobre uma base de cuscuz. O resultado é um equilíbrio entre a acidez do tomate e as notas herbáceas do tomilho, que suavizam a intensidade natural do cordeiro.