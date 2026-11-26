Trigo-moçárabe em panquecas: a hidratação prévia define a textura

Tradicionalmente associado a massas pesadas e granuladas, o trigo-moçárabe (psheno) pode surpreender quando integrado a receitas de panquecas finas. O segredo para transformar esse grão, frequentemente visto como áspero, em uma base lisa e aromática não reside na etapa de douramento, mas sim no processamento mecânico e na hidratação prévia dos grãos, antes de qualquer contato com os líquidos da massa.

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Processamento físico do grão

A preparação começa na bancada, focando na modificação estrutural do ingrediente. Utilizam-se 200 g de trigo-moçárabe (aproximadamente uma xícara), que devem ser lavados rigorosamente em água quente até que a solução fique transparente. Em seguida, os grãos são transferidos para um recipiente resistente ao calor e cobertos com água fervente.

Deixados de molho por algumas horas, os grãos sofrem um inchamento que os amolece significativamente. Esse estado físico é crucial: a estrutura hidratada e macia permite que um liquidificador de imersão ou processador quebre as sementes em uma pasta homogênea e suave, evitando a formação de pedaços ou uma textura granulada. Sem essa etapa de inativação física e hidratação, a massa final tende a ser irregular e áspera.

Composição e preparo da massa

Após o processamento e a passagem por uma peneira, o purê de trigo-moçárabe é combinado em um recipiente alto com dois ovos de galinha, 200 g de iogurte kefir (uma xícara), 0,3 colher de chá de sal e uma colher de sopa de açúcar. A mistura é batida com o liquidificador de imersão até atingir a consistência típica de uma massa fina para panquecas. Por fim, adiciona-se óleo vegetal à quantidade padrão necessária para a massa, reservando-se a gordura para a frita.

Cocção e características finais

O assamento ocorre em uma frigideira de panquecas de 24 cm de diâmetro. As panquecas são douradas dos dois lados; a facilidade com que se viram indica a elasticidade adequada da massa. O resultado é um produto com textura perfurada característica ("com furinhos"). O sabor é descrito como neutro, com o aroma do trigo-moçárabe em destaque, o que o torna uma base versátil para acompanhamentos que vão do mel e xaropes a recheios salgados de carne e vegetais. Além disso, a receita é naturalmente sem glúten, adequada para diversas necessidades alimentares.